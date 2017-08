YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İş dünyasının kurban bağışları Kızılay'a

(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türk Kızılayı'nın "kurban bereketi yıl boyu sürsün" sloganıyla başlattığı "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası"na Adana'da iş dünyasının desteği sürüyor.

Kurban ibadetinin amacına ve kuralına uygun şekilde yerine getirilebilmesine olanak sağlayan Kızılay'ın kampanyasına; siyasetten bürokrasiye, çalışan kesimden iş dünyasına toplumun her kesiminden bağışlar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Adana Özel Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halis Bayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Şahin, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban vekaletlerini Türk Kızılayı'na verdi.

Dr. Halis Bayrak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren, kimsesizlerin kimsesi olan Türk Kızılayı'nın özveriyle yürüttüğü çalışmaları gururla izlediklerini belirterek, "Mağdurlar, mazlumlar için sığınılacak bir kapı olan Kızılay'ın gücü de hayırseverlerin desteğiyle doğru orantılı. Herkes imkanı ölçüsünde bu kuruma destek olmalı" dedi.

Kurban Bayramı'nın özünde paylaşmanın yattığını ifade eden Bayrak, "Bizler de kurban vekaletimizi Kızılay'ımıza vererek, bu desteğimizi sürdürmek istedik. Buradan tüm hayırseverleri Kızılay'ın 'Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'na davet ediyorum" diye konuştu.

İlhan Şahin ise güvenilir yardım kuruluşu olması sebebiyle kurban bağışı için Kızılay'ı tercih ettiklerinin altını çizerek, "Yapılan bağışların yerine ulaştığını bildiğimiz için gönül rahatlığı ile vekaletimizi verdik" şeklinde konuştu.

Kurban bağışlarını teslim alan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da gösterdikleri duyarlılık için Bayrak ve Şahin'e teşekkür etti.

Adana'nın diğer önemli kurumları ile tüm hayırseverlerden kampanyaya destek beklediklerini ifade eden Saygılı, "Bağışlanan kurbanlar, Et ve Süt Kurumu tesislerinde İslami şartlara uygun şekilde, din görevlileri eşliğinde ve noter huzurunda kesilecek. Kurban etleri daha sonra konserve haline getirilerek, bütün bir yıl boyunca ülkemizin her köşesindeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" dedi.

Bu yıl kurban vekalet bedelinin; yurt içi için 735 TL, yurt dışı için ise 500 TL olarak belirlendiğine dikkat çeken Saygılı, bağışta bulunmak isteyenlerin Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığına ulaşmalarının yeterli olduğunu kaydetti.

17.08.2017 09:34:31 TSI

NNNN