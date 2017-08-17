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Sivas'ta kaçak sigara operasyonu

17 Ağustos 2017 Perşembe, 09:33
Sivas'ta kaçak sigara operasyonu
Sivas'ta kaçak sigara operasyonu

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 692 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi üzerinde bulunan Tecer İşhanı'nda bulunan bir işyerinde yapılan aramada 692 paket gümrük kaçağı sigara ve 240 adet dal sigara ele geçirildi.
Konuyla ilgili 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
(UY-Y-)

17.08.2017 09:36:24 TSI
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