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SANKO Sanat Galerisi koleksiyon sergisi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 09:47
SANKO Sanat Galerisi koleksiyon sergisi
SANKO Sanat Galerisi koleksiyon sergisi
- 24 sanatçı 24 eserleriyle, sanatseverlerle buluştu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te sanatın ve sanatçının buluşma noktası haline gelen Sanko Sanat Galerisi, önemli sanatçıların eserlerinin yer aldığı koleksiyonundan oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor.
Sanko Sanat Galerisi koleksiyon sergisinde, Hasan Kırdı, Şaban Pala, Adil Ocak, Şükran Pekmezci, Emine Ermiş, Aslı Özen, Himmet Gümrah, Suna Tüfekçibaşı, Akif Orçan, Kadir Şişginoğlu, Aytaç Elalmış, Hasan Pekmezci, Kürşat Yılmaz, Nilgün Ayşecik Çevik, Zafer Gençaydın, Ersun Can, Meltem Elmacıoğlu, Mümin Candaş, Celal Binzet, Mustafa Köseoğlu, Ömer Faruk Yaltirik, Galip Özgören, Siret Uyanık ve Zeki Serbest'in birer eseri bulunuyor.
Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen, koleksiyonda birbirinden değerli sanatçıların eserlerinin yer aldığını belirterek, "İkinci yaz koleksiyon sergimizi açtık. Sanatçılarımıza emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor ve böylesi güzel eserleri Gaziantepli sanatseverlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Sanko Park AVM 3'üncü katta bulunan Sanko Sanat Galerisi'ndeki koleksiyon sergisi 14 Eylül 2017 tarihine kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.
(AKG-SD-Y)

17.08.2017 09:49:47 TSI
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