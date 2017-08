YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Köşger, Nazilli sorunları yerinde dinledi

Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli'de ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kurum ve kuruluşlar ile bazı odaları ziyaret eden Vali Köşger, beraberinde gelen il müdürleri ile ilçenin sorunları ve genel durumu hakkında bilgi aldı.



Vali Köşger, gezi programı arasında yer alan Nazilli Ticaret Borsası ziyaretinde yaptığı basın toplantısında KHK ile Aydın'a atanmasının ardından il genelinde ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Nazilli Aydın'ın en önemli ilçelerinden bir tanesi. Tarım ve sanayi ürünleri ile dikkat çeken bir ilçe. Sadece Aydın'da değil Türkiye tarımında da önemli rol oynayan bu ilçemizi yakından tanımak, sorunlarına çözüm bulmak en önemli görevlerimiz arasındadır. Nazilli'deki kurumlarımızın uyum ve düzen içerisinde çalışmaları en büyük arzumuz. Merkez ve yerel idare olarak, sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere ilçemizin daha da iyi bir ekonomiye sahip olabilmesi için hep birlikte çalışacağız."



Vali Köşger, Aydın'ın çok yönlü bir şehir olduğunu ifade ederek, "Tarım kenti olmasının yanında Aydın aynı zamanda bir tatil ve turizm beldesi. Tarımın lokomotif şehirlerinden birisi. Özellikle tarım ve incir anlamında, Aydın içerisinde de Nazilli başı çekiyor. Ticaret Borsamızda bu incir ticaretinin önemli kısmını gerçekleştiriyor. Aydın'ın ürettiği ve Dünya'da önemli ölçüde söz sahibi olduğu ürünler alanında çiftçimizin hak ettiği karşılığı bulmasını sağlamamız lazım. Öncelikle biz, kendi üzerimize düşen görevleri yapacağız. Ürettiğimiz ürünü, dünya standartlarında nasıl olması gerekiyorsa; gerek hijyen gerek doğallık açısından, hem üretim aşamasında, hem paketleme aşamasında, hem sunum aşamasında, hem de pazarlama aşamasında, bu şekilde hazırlayacağız. Sonrasında da, bunu dünyada hak ettiği yere getirmek için uğraşacağız. Örneğin, incirin dünyadaki başkenti Aydın ise, fiyatının da burada belirlenmesi lazım. Ona yönelik stratejik çalışmaları hep birlikte yapmamız gerekiyor. Bugün burada beraberimizde İl Tarım Müdürü de var. Diğer İl Tarım Müdürleri, İlçe Tarım Müdürleri olsun, toplantılarda bize sunumlar yaptılar. Aydın'ın tarımını daha iyi bir duruma getirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor. Geçen haftadan itibaren, bereketli olmasını dilediğimiz, çiftçimizin yüzünü güldürecek, bol kazançlar elde edeceği bir incir alım sezonu başladı. Bu maksatla Ticaret Borsamıza da uğramış oluyoruz. Üretim kısmı ve borsamızda bu işin pazarlanması, hakettiği değeri bulması noktasında önemli bir arena. Ticaret Borsamızın başkanı ve onun ekibine de teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Önce işimizi yapmalıyız"

Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Ziya Aksüt, iadeyi ziyaret yapan Vali Köşger'e teşekkür ederek çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Aksüt, "İlk yaklaşımınızda sorgulayıcı ve yapıcı olduğunuzu gördüm. Sağ olsun önceki valilerimiz de bu şekilde davrandı bize. Bu konuda bizim yapmak istediklerimiz ve gerçekleştirdiğimiz bazı şeyler var.Mesela yapmış olduğumuz hayvan pazarı bu, bölgenin en iyi hayvan pazarlarından bir tanesi olarak borsamıza iyi bir gelir sağlıyor. Biz, bir şey yapıp, oradan elde ettiğimiz para ile de yeni şeyler yapıyoruz. Arkadaşlarımızın bazıları soruyorlar, "Hizmet binanız eski kaldı. Ne yapacaksınız?" diye. Belediye Başkanımız ihale ile bir arsa çıkarmıştı. O arsaya talip olduk ve aldık. 3 ay içerisinde orayı da yapmaya başlayacağız. Esasen, öncelik olarak gördüğümüz şey, ilk olarak işimizi yapalım. Bina kısmı sonradan gelir diye düşünüyoruz. Önceliklerimiz iş ve toplumsal hizmet. Bundan dolayı hayvan pazarını yaptık. Yaptığımız günden itibaren yaklaşık olarak rakamlar 5 - 6 kat arttı. Nasip olursa bir yıl içerisinde yeni bir yer daha yaptırıp hayvanları, elektronik ortamda, ağırlığı, cinsi gibi bilgileri belirlenmiş bir şekilde açık arttırma ortamı içerisinde satmayı planlıyoruz. Onu da faaliyete geçireceğiz. Bunlar hem üreticinin hem de tüketicinin güvenini kazanmak adına yapılıyor" dedi.

"Yarı devlet kurumuyuz"

Aynı zamanda tarım ürünleri ile ilgili iştigal eden bir yarı devlet kurumu olduklarını belirten Ziya Aksüt, "Yarı devlet kurumu olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. İncir, 15 - 20 sene önce 6 bin tondu. Şimdi oldu 35 - 40 milyon kilo. Bazı şeyleri beraber yapmamız gerekiyor. İncir alıp satan işletmeler, apartman altlarında kaldı ve ya caddelerde trafiği zorlamaya başladı. Bizim 250 - 300 dönüm bir arazi talebimiz var. Şu an 100 tane incir alıp satan firma var. Bunların bulunduğu Tarımsal Organize Sanayi gibi bir yer kurmak istiyoruz. Nazilli'mizin en büyük sorunlarından biridir bu. Her tarafımız verimli olan topraklar. Bu arsayı bulmanın kolay bir iş olmadığını da biliyorum. Organize sanayi ile daha önce konuştum ama onların kendilerine göre projeleri var. Biz buraya kadar geldik fakat artık şartlar bunu gerektiriyor. Ben her zaman iddialı bir laf gibi bunu söylüyorum ve insanlar bunu "Olamaz" şeklinde düşüncelere kapılıyorlar. Bakın, Hamburg'da Kuru Meyve Borsası var. Bizim fındığımız, üzümümüz, kayısımız, incirimizin fiyatı, bundan 15 sene önce, orada belirleniyordu. Buradaki gelişmelerin sonucunda ve ilk incir burada çıktığından dolayı, fiyatı buradaki üreticiden ürünü alan tüccarlarımız belirliyor. Ayrıca rekabet ortamı var. İncir artık çok talep görüyor. Eskiden Ege'de 60 tane ihracatçı bulunurken, şuan 347 tane ihracatçı var. Dolayısıyla alttan gelen bu kuşak farklılığı, yeni bilgiler öğrenme gibi durumlar bu duruma yansıdı ve incir talep görüyor. Kilo fiyatı 1.2 dolardan 3-4 dolara kadar yükseldi. Üreticimizin de iyi bir geliri var. Tabi ticaret açısından şöyle bir durum da var; biz tüccarlık veya işletmecilik yapıyoruz. İnsanlar zannediyor ki; incirin fiyatı uygun olursa daha fazla para kazanılır. Böyle bir durum yok açıkçası. Bir örnekleme yapmak gerekirse; incir 4 TL olsa ben yüzde 10 kazansam 40 kuruş kazanıyorum. Ama incir 15 TL olsun ben yüzde 10 kazandığım zaman 1 TL 50 kuruş kazanıyorum. Dolayısıyla finansal destek olarak bankalar ve devletimiz çok destek oluyor. Özellikle bu yılda kredi faizi yüzde bir buçuk oranında. İhracat yapıyorsan her yolun açık. Dolayısıyla biz bölge olarak içerisinde bulunduğumuz durumun farkında olmamız lazım. İçerisinde bulunduğumuz durumun farkında olup ürünlerimizi değerine getirmek borsa olarak da görevimiz. Sıcağın altında inciri yetiştirirken verilen emeği unutmamamız gerekiyor. Şuan incir yoğunlukta olduğundan dolayı bunu konuşuyoruz çoğunlukla. Pamuk, kestane, zeytin ve zeytinyağı da var. Bölgemizin bir sürü ürünü var. Bunları değerlendirmek bizim görevimiz. Bizim sizlerden istediğimiz plan proje aşamasında desteklerinizi istiyoruz. Bir de arkasından sırtımızı sıvaladığınızda biz bir yapacaksak on yaparız. Bu konuda ortaklaşa bir çalışma yapalım. Ticaret Odası'ndan arkadaşlar da katılsınlar. Beraber bu işi sonuçlandıralım" dedi.

Konuşmaların sonunda Vali Köşger'e Nazilli'de yetişen taze ve kuru incirin bulunduğu bir sepet hediye edildi. Vali Köşger'in Nazilli ziyareti sırasında İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere ilçe protokol üyeleri eşlik etti.

