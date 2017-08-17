Bayram öncesi bıçaklar sıraya girdi
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Burak Türker
BURSA (İHA) - Kurban bayramı telaşı saran vatandaşlar bıçaklarını biletmek için bıçakçılara akın ediyor.
Bayram öncesi bıçakçılarda tatlı bir telaş yaşanıyor. Kurbanlıklarını eziyet vermeden kesmek için bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar, bıçakçıların yüzünü güldürdü. Yaklaşan kurban bayramı ile birlikte bıçakçılar mesailerini yüzde yüz arttırdı. Gelen bileme işlerini bitirmek için harıl harıl çalışan bıçakçılar, işlerin artmasının mutluluğunu yaşıyor.
Bursalı bıçakçı Aziz Şen, "Yaklaşan kurban bayramı sebebiyle bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bize geliyor. Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte işlerimizde gözle görülür bir artış var. Gelen işleri yetiştirmek için çalışma saatlerini artırdık. İşlerimizin artmasından memnunuz. Kurbanlık bıçakları 2 lira 50 kuruşa, satırları ise 5 liraya biliyoruz. Kurbanda rahat şekilde kurbanlıklarını kesmek isteyen bıçaklarını mutlaka biletmeli" dedi.
(BRK-MŞ)
17.08.2017 10:09:11 TSI
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