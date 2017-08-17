YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kurbanlık telaşı başladı

Kurbanlık telaşı başladı



(Fotoğraflı)



Ayhan Gülver

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 1 Eylül 2017 Cuma günü itibarıyla başlayacak Kurban Bayramı öncesinde yaşanan kurbanlık alışverişlerinin giderek arttığı belirtildi.

Kurbanlık satışlarında büyükbaş hayvanların revaçta olduğu ve bu yılki Kurban Bayramı için pazarlıkların erken başladığı bildirildi. Önceki yıllarda bölge yetiştiricileri kurbanlık satmak için İstanbul'a giderken, bu yıl ise, İstanbul'dan vatandaşlar kurbanlık almak için bölgeye geldiği görüldü.



Satışlar erken başladı

Konuyla ilgili bilgi veren yetiştirici Ferdi Narlı, kurban alışverişlerinin bu yıl erken başladığını ve bununla birlikte erken biteceğini ifade ederek, "Bu sene herkes kurbanlığını erkenden ayırttı. Hiç kimse kurbanlık alışverişini son günlere bırakmak istemiyor" dedi.

Bu yılki büyükbaş kurbanlıklarda baskül fiyatın 20 TL olarak açıklandığını dile getiren Narlı, fiyatların makul olduğunu ve büyükbaş kurbanlıklarda hisse başına düşen miktarın 1500-1700 TL arasında değiştiğini söyledi.



Öncelikli tercih Keşan

Yüksek et kalitesi nedeniyle bölge hayvanının iç piyasada da öncelikli rağbet gördüğüne dikkat çeken Ferdi Narlı, "Önceki yıllarda bölgemizdeki yetiştiriciler elinde kalan kurbanlıkları satmak için İstanbul'a götürmek zorunda kalıyordu. Orada günlerce yatıp kalkıp kurbanlıklarını satmaya çalışıyordu. Ancak, bölgemizdeki hayvanlarımızın kalitesi her geçen gün arttığı için artık İstanbullu alıcılar kurbanlık almak için bölgemize yani yetiştiricilerin ayağına gelmeye başladı. Kurbanlık almak ve kurbanını kestirmek için İstanbul'dan bölgeye gelenler öncelikli olarak Keşan'ı tercih ediyor. Önce gelip hayvanını seçiyor sonra da bayram günü gelip Keşan Ticaret Borsası Mezbahasında sadece duasını yaparak kurbanlığını kestirip, saf etini alıyor ve İstanbul'a dönüyor. İstanbullu müşterilerimiz hem kaliteli kurban almış, hem de kesimini sağlıklı bir şekilde yapmış oluyor" dedi.

(AG-MEF-Y)



17.08.2017 10:12:32 TSI

NNNN

