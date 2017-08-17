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STK temsilcileri Ahlat'ta bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) ile Ahlat Dernekleri tarafından düzenlenen programla ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK) ve mahalle muhtarları bir araya geldi.

AKEV tarafından bir restoranda düzenlenen kahvaltıya AKEV ve Ahlat dernekleri İstanbul, Kocaeli, İzmir, Antalya, Manisa ve Van dernek yöneticileri ile ilçede bulunan bazı dernek temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı. Yapılan kahvaltının ardından kısa bir konuşma yapan AKEV Onursal Başkanı Ahmet Köksal, "Dernek başkanlarımızın çok yoğun çalışmasıyla 3 yıldan beri devam eden Ahlat'ta buluşalım programına hepiniz hoş geldiniz. Amacımız kısa süreliğine de olsa buluşup hasret gidermektir. Bu arkadaşlar öncülüğünü yaptılar. Bizlerde düzenlenen bu toplantıya katılmaktan büyük onur duyduk. Toplantımızın amacı, sadece birlikte olmak değil. İhtiyaç sahibi öğrenci ve okulların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu çalışmaları da devam ediyor" dedi.

AKEV Ahlat Dernekleri İstanbul, Kocaeli, İzmir, Antalya, Manisa ve Van dernek yöneticileri tarafından birer konuşma yapıldı.

Arından bir konuşma yapan İstanbul Ahlat Dernek Başkanı Adnan Ayber ise, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Gücümüz oranında Ahlat'ın yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Biz Ahlatlılığımızı unutmamak ve hatırlamak zorundayız. Daha önce Sarıyer Belediyesiyle ortaklaşa Ahlat'tan öğrenciler getirerek İstanbul'da ağırlamaya çalıştık. Allah nasip ederse seneye Sarıyer'den buraya öğrenciler getireceğim. Hatta farklı olarak STK'lar ve sizlerin desteğiyle o çocukları otelde değil de evlerimizde misafir edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından STK temsilcileri ve muhtarlar, görüş ve önerilerini belirttiler. Düzenlenen program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

(SAD-MSA-Y)



17.08.2017 10:19:42 TSI

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