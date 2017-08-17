ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Köşger'den AYTO'ya iade-i ziyaret

17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:17
Vali Köşger'den AYTO'ya iade-i ziyaret
Vali Köşger'den AYTO'ya iade-i ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken'e iade-i ziyarette bulundu.
Ziyarette Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ergün Evran, Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Denizhan Sandıklılı, Mehmet Nuri Tuncal, Şenol Bakış ve Kanat Ay Karul ile Genel Sekreter İlknur Kabasakal da hazır bulundular.
Ziyaret öncesinde Vali Yavuz Selim Köşger ve Hakan Ülken semt pazarını dolaşarak pazar esnafı ile sohbet ettiler. Protokol ağırlığının ötesinde samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette AYTO Başkanı Ülken, görevde bulundukları süre içerisinde gerçekleştirdikleri projeler hakkında Vali Köşger'e bilgi verdi.
Gerçekleşen projelerin Aydın Ekonomisine katkısından bahseden Ülken, "Bütün çalışmalarımızı üyelerimizi merkeze koyarak gerçekleştiriyoruz. Onların ekonomik hayatlarına katkı sağlayabilmek için projeler üretiyoruz" dedi.
Yapılan iyi işlerin arkasında olarak her zaman desteğe hazır olduklarını belirten Vali Köşger ise, "Hep birlikte Aydın'ı bulunduğu noktadan daha yukarı çıkarmak için çalışacağız" diye konuştu.
(MB-Y)

17.08.2017 10:19:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Köşger, Nazilli sorunları yerinde dinledi
YEREL

VALİ KÖŞGER, NAZİLLİ SORUNLARI YERİNDE DİNLEDİ
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın'da antika ve nostalji eşya sergisi ilgi gördü
YEREL

AYDIN'DA ANTİKA VE NOSTALJİ EŞYA SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ
TARSİM yenilenen yüzü ile yayında
YEREL

TARSİM YENİLENEN YÜZÜ İLE YAYINDA
Sanat eseri tarihi köprü tarih oldu
YEREL

SANAT ESERİ TARİHİ KÖPRÜ TARİH OLDU
Kuşadası Kitap ve Edebiyat Günleri devam ediyor
YEREL

KUŞADASI KİTAP VE EDEBİYAT GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Aydın'daki FETÖ operasyonlarında 1031 kişi tutuklandı
YEREL

AYDIN'DAKİ FETÖ OPERASYONLARINDA 1031 KİŞİ TUTUKLANDI
Aydın Ticaret Borsası yılın ilk kuru incirini kilosu 70 TL'den aldı
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI YILIN İLK KURU İNCİRİNİ KİLOSU 70 TL'DEN ALDI
Söke'de semt parkı, spor alanları ve otopark projesi son aşamada
YEREL

SÖKE'DE SEMT PARKI, SPOR ALANLARI VE OTOPARK PROJESİ SON AŞAMADA
Güvercinada'da muhteşem yaylı dörtlüsü konseri
YEREL

GÜVERCİNADA'DA MUHTEŞEM YAYLI DÖRTLÜSÜ KONSERİ
Kuşadası Belediyesi tarihi dokuyu koruma projelerine devam ediyor
YEREL

KUŞADASI BELEDİYESİ TARİHİ DOKUYU KORUMA PROJELERİNE DEVAM EDİYOR
Kuşadası'nda 'Edebiyat ve Sinema İlişkisi' konulu panel düzenlendi
YEREL

KUŞADASI'NDA 'EDEBİYAT VE SİNEMA İLİŞKİSİ' KONULU PANEL DÜZENLENDİ
Didim Belediyesi kreş ve gündüz bakım evi açılıyor
YEREL

DİDİM BELEDİYESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ AÇILIYOR
Bozdoğan'da 10 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü
YEREL

BOZDOĞAN'DA 10 DÖNÜM TARIM ARAZİSİ YANGINDA ZARAR GÖRDÜ
Şahnalı ve Yılmazköy yazlık düğün alanlarına ek bina yapıldı
YEREL

ŞAHNALI VE YILMAZKÖY YAZLIK DÜĞÜN ALANLARINA EK BİNA YAPILDI
Didim 13. Altınkum Yazarlar Festivali sona erdi
YEREL

DİDİM 13. ALTINKUM YAZARLAR FESTİVALİ SONA ERDİ
Vali Köşger, Nazilli'de ziyaret ve incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ KÖŞGER, NAZİLLİ'DE ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU
Çöp evden yılan çıktı
YEREL

ÇÖP EVDEN YILAN ÇIKTI
0 günlük tatil kararı rezervasyonları artırdı
YEREL

0 GÜNLÜK TATİL KARARI REZERVASYONLARI ARTIRDI
Kuyucaklı Avni büyükşehirle güldü
YEREL

KUYUCAKLI AVNİ BÜYÜKŞEHİRLE GÜLDÜ
Aydın Büyükşehir Belediyesinin yatırım atağı sürüyor
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YATIRIM ATAĞI SÜRÜYOR
Başkan Kale, Bakırcı'ya ses oldu
YEREL

BAŞKAN KALE, BAKIRCI'YA SES OLDU
Aydın Valisi Köşger, &quot;Her zaman esnaf ve sanatlarımızın her zaman yanındayız&quot;
YEREL

AYDIN VALİSİ KÖŞGER, "HER ZAMAN ESNAF VE SANATLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"
Aydınlı ev hanımları kışa hazırlık yapıyor
YEREL

AYDINLI EV HANIMLARI KIŞA HAZIRLIK YAPIYOR