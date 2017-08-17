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Vali Köşger'den AYTO'ya iade-i ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken'e iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ergün Evran, Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Denizhan Sandıklılı, Mehmet Nuri Tuncal, Şenol Bakış ve Kanat Ay Karul ile Genel Sekreter İlknur Kabasakal da hazır bulundular.

Ziyaret öncesinde Vali Yavuz Selim Köşger ve Hakan Ülken semt pazarını dolaşarak pazar esnafı ile sohbet ettiler. Protokol ağırlığının ötesinde samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette AYTO Başkanı Ülken, görevde bulundukları süre içerisinde gerçekleştirdikleri projeler hakkında Vali Köşger'e bilgi verdi.

Gerçekleşen projelerin Aydın Ekonomisine katkısından bahseden Ülken, "Bütün çalışmalarımızı üyelerimizi merkeze koyarak gerçekleştiriyoruz. Onların ekonomik hayatlarına katkı sağlayabilmek için projeler üretiyoruz" dedi.

Yapılan iyi işlerin arkasında olarak her zaman desteğe hazır olduklarını belirten Vali Köşger ise, "Hep birlikte Aydın'ı bulunduğu noktadan daha yukarı çıkarmak için çalışacağız" diye konuştu.

(MB-Y)



17.08.2017 10:19:47 TSI

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