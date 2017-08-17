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Pasinler kentsel dönüşle yenilenecek



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ERZURUM (İHA) - Pasinler'de hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesi ilçenin kaderini değiştirecek. Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, kentsel dönüşüm protokolü çerçevesinde, toplu konut, sosyal yaşam alanları, okullar, ibadethaneler, yürüyüş yolları, havuzlar ve parklardan oluşan bir yaşam merkezi inşa edeceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile uzun süren mücadele sonrası imzalanan kentsel dönüşüm protokolü, Pasinler'in değişim ve yenilenmesinde öncü rolü oynayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı yetkilileri ile Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu arasında imzalanan protokol, ilçenin büyük bir değişime uğramasını sağlayacak. Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, kentsel dönüşüm projesinin Kurtuluş Mahallesi, Pasinler Lisesi, öğretmen evi, eski devlet hastanesi, mevcut sanayi sitesinin bulunduğu bölgede uygulanacağını söyledi. İlçeye yeni bir sanayi sitesi kazandırdıklarını ve bunun da 2018 yılının ortalarında tamamlanacağını kaydeden Başkan Sertoğlu, kentsel dönüşüm programının da 2018 yılının sonlarında başlayacağını belirtti. Pasinler'in değişimi ve yenilenmesi anlamında önemli proje olduğunu belirten Başkan Sertoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu projenin imzalanması için uzun uğraşlar verdik. Kentsel dönüşümü başlatacağımız bu alanlar, ilçenin batı bölgesinden girişi olması nedeniyle çok önemli. Bu bölgeye toplu konut, sosyal yaşam alanları, okullar, ibadethaneler, yürüyüş yolları, havuzlar ve parklardan oluşan bir yaşam merkezi inşa edeceğiz. Bu dönüşüm gerçekleştiğinde, Pasinler yeniden doğmuş, gelişmiş ve yenilenmiş olacak" dedi.

(ERZ-AA-Y)



17.08.2017 10:20:30 TSI

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