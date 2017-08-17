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AVM'lere Bodrum tanıtım deskleri yerleştirildi



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum'a tatile gelen misafirlere Bodrum'u daha iyi tanıtmak amacıyla alışveriş merkezlerine Bodrum tanıtım broşürlerinin bulunduğu deskler yerleştirildi.

Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan desklerde bulunan broşürler, alışveriş merkezine gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan deskler, Midtown Alışveriş Merkezi ile Oasis Alışveriş Merkezi'nde misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği noktalarda yerini aldı. Bodrum Belediyesi tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Bodrum'u anlatan bilgilerin yer aldığı kitapçık ile Bodrum'daki önemli noktaların yer aldığı haritalar, vatandaşların rahat bir tatil geçirmelerini sağlıyor.

Bodrum'u ziyaret edenlerin bu kitapçık ve haritalardan yararlandığını belirten Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt, "Bodrum'a gelen misafirlerimizin Bodrum hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini düşünerek böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Ekiplerimiz, çeşitli noktalara yerleştirdiğimiz deskleri belli aralıklarla kontrol ederek eksik tanıtım kitapçıklarını tamamlıyor. Daha önce Milas Bodrum Havalimanı'na da bu desklerimizden yerleştirmiştik. Orada bulunan desklerden binlerce vatandaşımız yararlandı" dedi.

Bodrum tanıtım çalışmaları kapsamında hazırlanan broşür ve haritaların yer aldığı deskler, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda Milas-Bodrum Havalimanı'nın iç ve dış hatlar terminalinde belirli bölgelere yerleştirildi. Çalışmalar ihtiyaç olan bölgelerde devam edecek.

(MB-Y)



17.08.2017 10:24:09 TSI

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