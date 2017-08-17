ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vakum terapisi ile çatlak problemine son

17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:22
Vakum terapisi ile çatlak problemine son
Vakum terapisi ile çatlak problemine son

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Vücutta oluşan çatlak problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Uzman Estetisyen Neslim Güngen, vakum terapisi ile oluşan çatlak probleminin giderildiğini söyledi.
Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Üst deride kızarıklığına neden olur. Alt deride oluklara doğru iç kanamalara neden olur. Bozucu ve cerrahi olmayan teknolojik bir avantaj sunar, genç hücrelerin üretimini ve yeni kolajeni uyarır. Vakum terapisinin kullanılması, genellikle hareket ve manevra emiş akış hızını, maruz kalma süresini, aynı bölgedeki tekrar sayılarını, ve aynı zamanda cilt türünü serbest bırakan bir sistem vasıtasıyla cilt uyarmasını oluşturur. Anestezi kullanmadan hızlı toparlanmayı sağlayan güvenli bir tekniktir" dedi.
Seans süresinin, deri çatlakları ve konumuna bağlı olduğu için değişken olduğunu belirten Güngen, "Ayrıca her danışanın duyarlılığına bağlıdır. Kolajen döngüsüne göre her 21 günde bir seans yapılmalıdır. Seans sayısı değişir, ancak maksimum 3 seans olur. Çatlak onarım süreci boyunca yapılmaması gerekenler ise uygulama yapılan bölgenin 15 gün boyunca doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması önerilir. Yüksek faktörlü güneş koruyucu mutlaka kullanılmalı. Hamam, sauna, keseleme önerilmez. Glutenli gıdalardan uzak durulmalıdır" diye konuştu.
Uzman Estetisyen Neslim Güngen, uygulama yapılmayacak durumları ise şöyle sıraladı:
"Gebelik: Hamilelik sırasında klinik verilerin bulunmamasıyla birlikte bu süre boyunca uygulama tavsiye edilmez. Emzirme: Emzirilen sütteki aktif maddenin ölçülebilir miktarlarını tahmin edemeyiz, ancak emzirme döneminde fiboderms ile ilgili bir deneyimimiz olmadığından, bu aşamada uygulama tavsiye edilmez. Ergenlik Dönemi: Önlem olarak, ebeveyn izni olmadan bu kullanım 16 yaşın altındaki çocuklarda önerilmemektedir. Regl Döneminde olan ve hassas ciltler için fibroderms önerilmez."
Uyarılar:
Uygulamadan sonra, güneşten kaçınılmalıdır ve günlük güneş kremi kullanılmalıdır. Su tüketimine ve diyete dikkat edilmelidir. Ürünler kontrollü ve düzenli kullanılmalıdır.
(ERZ-AA-Y)

17.08.2017 10:24:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kırık dişler kaderiniz olmasın
YEREL

KIRIK DİŞLER KADERİNİZ OLMASIN
Pasinler kentsel dönüşle yenilenecek
YEREL

PASİNLER KENTSEL DÖNÜŞLE YENİLENECEK
ETÜ akademisyenlerinin iki projesi Tübitak tarafından ödüle layık görüldü
YEREL

ETÜ AKADEMİSYENLERİNİN İKİ PROJESİ TÜBİTAK TARAFINDAN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Vatandaşları kalp krizi konusunda bilgilendirdiler
YEREL

VATANDAŞLARI KALP KRİZİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİLER
Vali Azizoğlu talimat verdi: &quot;20 milyon ağaç dikeceğiz&quot;
YEREL

VALİ AZİZOĞLU TALİMAT VERDİ: "20 MİLYON AĞAÇ DİKECEĞİZ"
ŞEHİRDER'den Harputkapı teşekkürü, Kavakkapı uyarısı
YEREL

ŞEHİRDER'DEN HARPUTKAPI TEŞEKKÜRÜ, KAVAKKAPI UYARISI
Büyükşehir ilçelerin altyapısını yeniliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İLÇELERİN ALTYAPISINI YENİLİYOR
Erzurum yağmurla serinledi
YEREL

ERZURUM YAĞMURLA SERİNLEDİ
Ilıcalı, Bakan Bak'ı makamında ziyaret etti
YEREL

ILICALI, BAKAN BAK'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Erzurum Göktaş'ı dualarla uğurladı
YEREL

ERZURUM GÖKTAŞ'I DUALARLA UĞURLADI
1 milyon dolarlık Güneş Enerji sistemi kurdular
YEREL

1 MİLYON DOLARLIK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ KURDULAR
Atatürk Üniversitesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bilimsel işbirliği protokolü imzalandı
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ARASINDA BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Erzurum araç varlığında yüzde 5.1'lik artış
YEREL

ERZURUM ARAÇ VARLIĞINDA YÜZDE 5.1'LİK ARTIŞ
TİM Erzurum Temmuz 2017 verilerini açıkladı
YEREL

TİM ERZURUM TEMMUZ 2017 VERİLERİNİ AÇIKLADI
Erzurum'a 16 yılda 378 teşvikli yatırım
YEREL

ERZURUM'A 16 YILDA 378 TEŞVİKLİ YATIRIM
Erzurum'da 6 ayda 3 bin 850 konut satıldı
YEREL

ERZURUM'DA 6 AYDA 3 BİN 850 KONUT SATILDI
Hamilelik döneminde dişlere dikkat
YEREL

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DİŞLERE DİKKAT
Kadınlarda rahim kanseri belirtilerine dikkat
YEREL

KADINLARDA RAHİM KANSERİ BELİRTİLERİNE DİKKAT
Üç Kümbetler'in hazinelerini ortaya çıkarıyorlar
YEREL

ÜÇ KÜMBETLER'İN HAZİNELERİNİ ORTAYA ÇIKARIYORLAR
Erzurum İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik: &quot;2018 yılında Şehir Hastanesi hizmete girecek&quot;
YEREL

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SERHAT VANÇELİK: "2018 YILINDA ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE GİRECEK"