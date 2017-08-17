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Vakum terapisi ile çatlak problemine son



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ERZURUM (İHA) - Vücutta oluşan çatlak problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Uzman Estetisyen Neslim Güngen, vakum terapisi ile oluşan çatlak probleminin giderildiğini söyledi.

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Üst deride kızarıklığına neden olur. Alt deride oluklara doğru iç kanamalara neden olur. Bozucu ve cerrahi olmayan teknolojik bir avantaj sunar, genç hücrelerin üretimini ve yeni kolajeni uyarır. Vakum terapisinin kullanılması, genellikle hareket ve manevra emiş akış hızını, maruz kalma süresini, aynı bölgedeki tekrar sayılarını, ve aynı zamanda cilt türünü serbest bırakan bir sistem vasıtasıyla cilt uyarmasını oluşturur. Anestezi kullanmadan hızlı toparlanmayı sağlayan güvenli bir tekniktir" dedi.

Seans süresinin, deri çatlakları ve konumuna bağlı olduğu için değişken olduğunu belirten Güngen, "Ayrıca her danışanın duyarlılığına bağlıdır. Kolajen döngüsüne göre her 21 günde bir seans yapılmalıdır. Seans sayısı değişir, ancak maksimum 3 seans olur. Çatlak onarım süreci boyunca yapılmaması gerekenler ise uygulama yapılan bölgenin 15 gün boyunca doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması önerilir. Yüksek faktörlü güneş koruyucu mutlaka kullanılmalı. Hamam, sauna, keseleme önerilmez. Glutenli gıdalardan uzak durulmalıdır" diye konuştu.

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, uygulama yapılmayacak durumları ise şöyle sıraladı:

"Gebelik: Hamilelik sırasında klinik verilerin bulunmamasıyla birlikte bu süre boyunca uygulama tavsiye edilmez. Emzirme: Emzirilen sütteki aktif maddenin ölçülebilir miktarlarını tahmin edemeyiz, ancak emzirme döneminde fiboderms ile ilgili bir deneyimimiz olmadığından, bu aşamada uygulama tavsiye edilmez. Ergenlik Dönemi: Önlem olarak, ebeveyn izni olmadan bu kullanım 16 yaşın altındaki çocuklarda önerilmemektedir. Regl Döneminde olan ve hassas ciltler için fibroderms önerilmez."

Uyarılar:

Uygulamadan sonra, güneşten kaçınılmalıdır ve günlük güneş kremi kullanılmalıdır. Su tüketimine ve diyete dikkat edilmelidir. Ürünler kontrollü ve düzenli kullanılmalıdır.

(ERZ-AA-Y)



17.08.2017 10:24:21 TSI

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