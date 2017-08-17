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Tatvan'da yaşlı ve engellilere özel bakım

- Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan:

- "Bu proje sayesinde vatandaşlarımızın yalnızlığının yanında bizler olmuş olduk, devletimiz olmuş oldu"



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayata geçirilen "Yaşlı ve Engelli Bakımı" projesi sayesinde günlük bakım ve temizliğini yapamayan yaşlı ve engelli vatandaşların beden ve ev temizlikleri yapılarak yemekleri pişiriliyor.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın talimatları doğrultusunda Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hayata geçirilen proje kapsamında kadınlardan oluşturulan ekip, ilçede bulunan ve günlük bakım ve temizliğini yapamayan yaşlı ve engelli vatandaşları evlerine kadar giderek ihtiyaçlarını karşılıyor. Proje kapsamında gidilen evler baştan sona elden geçirilerek güzelce temizlenirken, aynı zamanda bu ailelerin hem çamaşır ve bulaşıkları yıkanıyor, yıkanan elbiseleri ütüleniyor hem de talep edilmesi durumunda yemekleri pişiriliyor.

Hayata geçirilen örnek proje ile ilgili bilgilendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, henüz yeni hayata geçirilen proje ile ilçe merkezi ve köylerinde belirlenen ailelerin düzenli olarak temizliklerinin yapılacağını söyledi. Uygulamadan vatandaşların son derece memnun kaldığını ifade eden Kaymakam Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yalnız yaşlımız, engellimiz, düşkünümüz kalamayacak, tütmeyen ocak olmayacak' talimatları doğrultusunda Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak hem yaşlılarımıza, hem engellilerimize, hem de yalnız yaşayan vatandaşlarımıza yönelik evlerde temizlik, bulaşıklarını yıkama, kıyafetlerini yıkayıp ütüledikten sonra teslim etme şeklinde bir uygulama başlattık. Bu kapsamda haftanın iki günü hizmet veriliyor. Proje dahilinde evlere giden ekibimiz, ev temizliğinin yanında bu ailelerin çamaşırlarını evlerinden alarak oluşturduğumuz proje merkezine getirip hem yıkıyor hem de ütüledikten sonra evlerine götürülüp teslim ediyor. Bunun yanında yine bu bayan ekibimiz, gittikleri evlerde ihtiyaç olması durumunda ailelerin yemeklerini de pişiriyor. Ayrıca gidilen evlerdeki gerekli eksiklikler belirlenip ivedilikle gideriliyor. Bu uygulamadan vatandaşlarımız da son derece memnun kalıyor. Bu proje sayesinde vatandaşlarımızın yalnızlığının yanında bizler olmuş olduk, devletimiz olmuş oldu. İnşallah bundan sonra projemiz genişleyerek devam edecektir. Ben bu vesile ile projede katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Bu uygulamadan çok memnunuz"

Evine temizliğe gidilen 80 yaşındaki Mehmet Yavuz ise, temizlik ekiplerini karşılarında görünce mutlu olduklarını ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Başlatılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren Yavuz, "Evde yaşlı eşim ile birlikte tek yaşıyoruz. İkimizde yaşlı olduğumuz için temizlik yapmakta oldukça zorlanıyoruz. Bazen gelen komşularımız, evimizin temizliğini yapıyor. Ancak bugün kaymakamlıktan gelen bu ekip, evimizde temizlik yaptı, bulaşık ve çamaşırlarımızı yıkadılar. Bu uygulamadan çok memnunuz. Daha önce böyle bir hizmet yoktu. İnşallah biz bu uygulamanın bundan sonra da devam etmesini istiyoruz. Bu vesile ile bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen kimler varsa Allah hepsinden razı olsun. Allah kaymakamımızdan razı olsun" şeklinde konuştu.

(HO-MSA-Y)



17.08.2017 10:26:49 TSI

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