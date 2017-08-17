ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:27
Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla hac ibadetini yerine getirecek 191 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.
Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van Ferit Melen Havalimanına gelen ve ilk etapta Cidde'ye gidecek 191 kişilik kafile için organize edilen uğurlamada, hacı adaylarını kutsal topraklara yolcu etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hacı adaylarına 'hayırlı yolculuklar' dileyen Vali Zorluoğlu, "Kutsal topraklara gidiyorsunuz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hac, yüce Allah'ın Kura'n-ı Kerim'de şartları yerinde olan Müslümanlara emrettiği bir farz. Dolayısıyla her Müslüman'ın yerine getirmesi gereken önemli bir vazife. Sizler bu güzel vazifeyi yerine getirmek üzere niyetlendiniz. İnşallah bu ibadetinizi sağlık ve sıhhat içinde yerine getireceksiniz. Sizler esasında birer elçisiniz. Aynı zamanda orada ülkemizi, güzel Türkiye'mizi temsil etmek üzere gidiyorsunuz. Bu anlayış ve sorumlulukla inşallah hac vazifenizi en ufak bir sorun yaşamadan tamamlayacaksınız. Lütfen bizlerden de o mukaddes topraklara ve Resullullah'a selam götürün. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Allah yolunuzu açık etsin. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olunuz" diye konuştu.
Hacı adaylarının kutsal topraklara uğurlanmasında, İl Müftüsü Nimetullah Arvas ile müftü yardımcıları da hazır bulundu.
(MSA-Y)

17.08.2017 10:30:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Van'da DAKA Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı
YEREL

VAN'DA DAKA OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Çaldıran'da yol yapım çalışması
YEREL

ÇALDIRAN'DA YOL YAPIM ÇALIŞMASI
Çaldıran'da yeni yol açma çalışması
YEREL

ÇALDIRAN'DA YENİ YOL AÇMA ÇALIŞMASI
İpekyolu Belediyesinden çiftçilere alternatif ürün
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN ÇİFTÇİLERE ALTERNATİF ÜRÜN
Uzmanlardan botox uyarısı
YEREL

UZMANLARDAN BOTOX UYARISI
VASKİ'den içme suyu abonelikleri için büyük kolaylık
YEREL

VASKİ'DEN İÇME SUYU ABONELİKLERİ İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK
Büyükşehir Belediyesinden ahır denetimi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AHIR DENETİMİ
Gürpınar'da temel atma töreni
YEREL

GÜRPINAR'DA TEMEL ATMA TÖRENİ
Saray'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

SARAY'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Vali Zorluoğlu'ndan müftülük ziyareti
YEREL

VALİ ZORLUOĞLU'NDAN MÜFTÜLÜK ZİYARETİ
Veteriner Caddesi yeni çehresine kavuşuyor
YEREL

VETERİNER CADDESİ YENİ ÇEHRESİNE KAVUŞUYOR
Van-Hakkari karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL

VAN-HAKKARİ KARAYOLU SEL NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI
Van'ın Bahçesaray'da alt yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL

VAN'IN BAHÇESARAY'DA ALT YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Avcılara yönelik, &quot;Öğrenen ve öğreten avcı'' konu seminer
YEREL

AVCILARA YÖNELİK, "ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN AVCI'' KONU SEMİNER
Dağ başındaki ağacı dilek ağacına çevirdiler
YEREL

DAĞ BAŞINDAKİ AĞACI DİLEK AĞACINA ÇEVİRDİLER
Özalp ilçesinde taşkın riski azaltılıyor
YEREL

ÖZALP İLÇESİNDE TAŞKIN RİSKİ AZALTILIYOR
Aracın çarptığı yavru tilki telef oldu
YEREL

ARACIN ÇARPTIĞI YAVRU TİLKİ TELEF OLDU
Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN YOL ASFALTLAMA ÇALIŞMASI
Gürpınar Belediyesi kültürel mirasa sahip çıkıyor
YEREL

GÜRPINAR BELEDİYESİ KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKIYOR
Gürpınar'da &quot;Evliliği Sağlıklı Kılmanın Yolları&quot; semineri
YEREL

GÜRPINAR'DA "EVLİLİĞİ SAĞLIKLI KILMANIN YOLLARI" SEMİNERİ