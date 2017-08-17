YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla hac ibadetini yerine getirecek 191 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van Ferit Melen Havalimanına gelen ve ilk etapta Cidde'ye gidecek 191 kişilik kafile için organize edilen uğurlamada, hacı adaylarını kutsal topraklara yolcu etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hacı adaylarına 'hayırlı yolculuklar' dileyen Vali Zorluoğlu, "Kutsal topraklara gidiyorsunuz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hac, yüce Allah'ın Kura'n-ı Kerim'de şartları yerinde olan Müslümanlara emrettiği bir farz. Dolayısıyla her Müslüman'ın yerine getirmesi gereken önemli bir vazife. Sizler bu güzel vazifeyi yerine getirmek üzere niyetlendiniz. İnşallah bu ibadetinizi sağlık ve sıhhat içinde yerine getireceksiniz. Sizler esasında birer elçisiniz. Aynı zamanda orada ülkemizi, güzel Türkiye'mizi temsil etmek üzere gidiyorsunuz. Bu anlayış ve sorumlulukla inşallah hac vazifenizi en ufak bir sorun yaşamadan tamamlayacaksınız. Lütfen bizlerden de o mukaddes topraklara ve Resullullah'a selam götürün. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Allah yolunuzu açık etsin. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olunuz" diye konuştu.

Hacı adaylarının kutsal topraklara uğurlanmasında, İl Müftüsü Nimetullah Arvas ile müftü yardımcıları da hazır bulundu.

(MSA-Y)



17.08.2017 10:30:04 TSI

NNNN

