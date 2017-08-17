Otomobil traktöre arkadan çarptı 3 kişi yaralandı
(Fotoğraflı)
Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bandırma istikametinden Çanakkale istikametine seyir eden R.Ö. yönetimindeki 17 LF 977 plakalı traktöre, F.P. yönetimindeki 33 KNU 20 plakalı otomobil arkadan çarptı. Araç sürücü F.P. ile yanında bulunan A.P. ve Ş.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
(TA-UGR)
17.08.2017 10:30:11 TSI
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