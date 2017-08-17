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Van'da DAKA Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:30
Van'da DAKA Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı
Van'da DAKA Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Van Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında Van'da gerçekleştirildi.
Valilik Erek Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak DAKA Genel Sekreter Vekili Halil İbrahim Güray tarafından katılımcılara gündem maddeleri aktarıldı. Toplantıda ayrıca, uygulama süreci devam eden destek programları, güdümlü proje uygulama süreci usul ve esasları, ajans personel politikası ve bölgenin tanıtımı ile ilgili hususlar görüşülüp karara bağlandı.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın da video konferansla katıldığı toplantıya Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç ise yerinde katılım sağladı.
DAKA Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, dilek ve temennilerin belirtilmesiyle son buldu.
(MSA-Y)

17.08.2017 10:32:51 TSI
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