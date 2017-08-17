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Manisa'da 670 itfaiye personeli hizmete hazır



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Köprübaşı'nda yeni hizmet vermeye başladığı Borlu İtfaiye Amirliği'ne ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Köprübaşı'nda gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçeye giden Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Köprübaşı Borlu İtfaiye Amirliği'ne de ziyarette bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'e incelemeleri esnasında Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, İtfaiye Şube Müdürü Mehmet Kaleli, Mezarlıklar Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yılmaz Usta ve Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem eşlik etti. İtfaiye Amirliği'nde ilk olarak itfaiye personelleri ile bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Köprübaşı'nda yeni hizmet vermeye başladığı Borlu İtfaiye Amirliği binasında incelemelerde bulundu.

Köprübaşı Borlu İtfaiye Amirliği'nin hizmet verdiği binada daha önce Jandarma'nın bulunduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Burada bulunan Jandarma'nın kapanmasının ardından geçtiğimiz yıl burası Milli Emlak'tan Büyükşehir Belediyemize geçti. Akabinde binada tadilat çalışmaları gerçekleştirdik. Geldiğimizde itfaiye araçlarımızı park edebilecek bir garajımız yoktu bunun inşaatını yaptık. Ayrıca idari binanın da yenileme çalışmalarını tamamlayıp yeni binamızda ilçemize hizmet vermeye başladık" dedi.

Köprübaşı'na 18 itfaiye personeli ile hizmet verildiğini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "6 personelimiz Köprübaşı merkezde, 12 personelimiz ile Borlu İtfaiye Amirliği'nde görev yürütüyor. Böyle güzel bir hizmet binası oluşturduğumuz için Büyükşehir Belediyesi olarak mutluyuz" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda itfaiye personeli sayısının yüzde 30 arttırıldığını söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Şu anda 670 personelle bütün Manisa'ya hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin önde gelen filolarından bir tanesini kuruldu. Aynı zamanda da 55 noktada bulunan itfaiye müfrezeleri ile vatandaşımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Birçok ilden de Manisa'ya gelerek bizden çalışmalarımız hakkında bilgiler almaktalar. İtfaiye Daire Başkanlığımız bünyesinde çalışan tüm ekiplerimize başarılar diliyorum" dedi.

(AY-Y)



17.08.2017 10:32:56 TSI

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