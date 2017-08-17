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OBM'nin biyolojik mücadele çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün 2017 yılı Biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğü Kdz. Ereğli İşletme Müdürlüğünde Armutlu, Cuma ve İskenderli köylerinde 120 dekar alanda yayılış yapan şimşir meşceresinde uç sürgün ve dallardaki yaprakları yiyerek şiddetli tahribat yapan Cydalima perspektalis (şimşir güvesi) zararlısı tespit edildi.

Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi Entomoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Toper Kaygın ile ortak yürütülen çalışma neticesinde, hazırlanan mücadele projesinde zararlının görüldüğü sahaya çevreye zarar vermeyen biyolojik mücadele yöntemiyle Bacillus thuringiensis kurstaki bakterisi pulverize edildi.

Yapılan açıklamada ise "Yapılan bu mücadele yöntemiyle bu bakteri Cydalima perspektalis (şimşir güvesi) trakelerine yerleşmek suretiyle güveyi etkisiz hale getirmektedir. Yapılan biyolojik mücadele ile diğer canlılara zarar verilmemiş olup olumlu sonuçlar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

(OA-OA-Y)



17.08.2017 10:41:10 TSI

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