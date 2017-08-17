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DOĞAKA'dan Samandağ Belediyesi'ne teknik destek



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - DOĞAKA, Samandağ Belediyesi'ne Çocuk Bakımevi Kapasite Geliştirme Eğitimi adlı proje kapsamında teknik destek sağlayacak.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Onur Yıldız arasında Samandağ Belediyesi tarafından DOĞAKA'nın 2017 Yılı Teknik Destek programı kapsamında sunmuş olduğu, Samandağ Belediyesi Çocuk Bakımevi Kapasite Geliştirme Eğitimi adlı projenin sözleşmesi imzalandı.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülüğünde, Belediyecilik faaliyetlerinin daha sağlıklı işletilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için personelin eğitilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Samandağ Belediyesi 2017 teknik destek programı kapsamında DOĞAKA'dan teknik destek almaya hak kazandı.

Söz konusu proje kapsamında bakımevinde verilen eğitim kalitesinin daha da yükseltilmesi amaçlanırken Samandağ Belediyesi'ne bağlı Kreş ve Çocuk Bakımevinin hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi için Çocuk Bakım Merkezi'nde görev yapan personellerin eğitilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirilecek.

Eğitim neticesinde alınacak destekle bakımevinin eğitim sistemi güçlendirilecek aynı zamanda "aktif öğrenme metodu" ve "proje tabanlı öğrenme yöntemi" gibi konular da bakımevindeki eğitmenler bilgilendirilecek.

(ELF-Y)



17.08.2017 10:44:00 TSI

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