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Kaymakam Doğramacı, mahalle sakinleriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından başlatılan imar uygulaması kapsamında mahalle sakinleriyle toplantı yapıldı.

Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçenin gelişmesi ve imarının yeniden düzenlenmesi için tüm yolları açmak istediklerini söyledi. İlçenin bir değişim ve dönüşümden geçtiğini, bu kapsamda çalışmaların sürdüğü mahallelerde vatandaşların mağdur olmaması için hizmetlerin titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Doğramacı, "İlçede belli bir yol sıkıntı var. Bu nedenle şehre hayat verecek yolları açmamız lazım. Yolların açılacağı güzergahtaki araziler de değer kazanacak. Kısacası burada hem ilçe hem de vatandaşlar kazanacak. Artık her şeyiyle burayı bir şehir yapmamız lazım. Bu çalışmalara vatandaşın da destek vermesi lazım. Bu nedenle hep beraber şehrimizi güzelleştirelim" dedi.

Mahalle sakinlerinin de taleplerini anlattığı toplantının ilerleyen günlerde tekrar yapılması kararlaştırıldı.

(MSA-Y)



17.08.2017 10:48:20 TSI

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