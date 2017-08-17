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Van'da 'Hastanelere Afet ve Acil Durum Planlaması' eğitimi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından sağlık personellerine 'Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP)' eğitimi verildi.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İl Sağlık Müdür Vekili Dt. Şebnem Kartal, eğitimin Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı il ve ilçe hastaneleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve özel hastane personellerine verildiğini belirtti. İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği eğitimcileri tarafından eğitimin verildiğini ifade eden Kartal, "Söz konusu eğitimde afet ve acil durum kavramları, afetlerde müdahale hazırlığı ve bu durumlarda nasıl önlemler alınır, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusu üzerine detaylı olarak katılımcılara üç gün boyunca eğitmenlerimiz tarafından eğitim verildi" dedi.

(MSA-Y)



17.08.2017 10:53:52 TSI

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