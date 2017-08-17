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Gurbetçi Temel Taşkın Van Büyükşehir Belediyespor'da



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VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyespor, stoper mevkiine gurbetçi Temel Taşkın'ı transfer etti.

TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Van Büyükşehir Belediyespor'da transfer sürüyor. 2. Lig hedefiyle hazırlıklarını Van'da sürdüren kulüp, bir yandan da transferlere devam ediyor. Grubunun iddialı takımlarından olan Van Büyükşehir Belediyespor, Etimesgut Sporun başarılı stoperi gurbetçi Temel Taşkın'ı 1 yıllığına transfer etti. Fransa'nın FC Tours takımında futbola başlayan Temel Taşkın, Çankırı ve Etimesgutspor'da forma giydi.



Ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezonda siyah kırmızılı formayı giyecek olan Temel Taşkın, imzayı atar atmaz yeni arkadaşları ve teknik heyetle tanıştı. Ardından takımla ilk antrenmanına çıkan Taşkın, hedefleri olan bir takımda olmasından ötürü mutluluğunu dile getirdi. Taşkın, "Yeni sezonda Vanspor için ter dökeceğim. Bundan dolayı mutluyum. İyi ve hedefleri olan bir takıma geldim. Çok çalışarak takımı hak ettiği yere inşallah getireceğiz. Vanlının da yıllardır süren özlemini dindirmenin mutluluğunu beraber yaşayacağız. Buraya gelmemde emekleri olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(MSA-Y)



17.08.2017 10:54:56 TSI

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