KONYA (İHA) - MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve Yönetim Kurulu Üyeleri Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ı ziyaret ederek, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-beyazlı takıma verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasına tepki gösterdi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "Takımımız Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Süper Kupa'yı da kazanarak aynı sezonda iki büyük kupayı kazanma başarısı göstermiştir. Böylesine önemli iki kupayı Konya'ya getiren başta futbolcular, teknik ve idari kadro olmak üzere Atiker Konyaspor'a destek veren bütün taraftarlarımızı Konya iş dünyasının temsilcileri olarak tebrik ediyoruz. Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında yaşanan olayların faturasını sadece takımımıza kesilmesini asla kabul etmiyoruz. Atiker Konyaspor'umuza haksızlık edilmiştir. Konyasporumuz, tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, Süper Kupa'yı kazanması Türk futbolu açısından takdir edilmesi gereken bir gelişmedir. Ancak bugün bu başarı konuşulacakken daha çok maç içinde ve sonunda yaşanan olayların konuşulması, takımımızın elde ettiği başarıyı gölgelemektedir. MÜSİAD Konya olarak Atiker Konyasporumuzun arkasındayız ve her zaman destekçisiyiz. Takımımız asla yalnız değildir. Yeşil beyazlı ekibimize her zaman ve her türlü desteği sağlayacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyorum" dedi.

Ziyaretten ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ise, "Biz birlikte Konya'yız. Atiker Konyasporumuz şehrimizi temsil etmektedir. Takımımızın başarısı asla tesadüf değildir. Bu başarıya 7'den 77'ye herkesin katkısı vardır. Diğer konular gelip geçicidir. Yaşananların hepsi yarın unutulacaktır. Unutulmayacak tek şey ise Konya'mızın başarısıdır. Atiker Konyaspor, şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Desteğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Talihsiz bir başlangıç yaşadık. Ancak takımımız ilerleyen haftalarda taraftar desteğini de arkasına alarak yine büyük başarı yakalayacaktır. Atiker Konyaspor Kulübü olarak yaşanan olaylardan gerekli dersi çıkardık ve gereken tedbirleri aldık. TFF Tahkim Kurulu'na müracaatımızı yaptık ve vereceği kararı bekliyoruz" diye konuştu.

17.08.2017

