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Amasya'nın hedefleri için çalıştay düzenlenecek

- Amasya Valisi Dr. Osman Varol:

- "Değişik sektörlerin katılımlarıyla bir çalıştay düzenleyeceğiz"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Valisi Dr. Osman Varol, ilde turizm, sanayi, ekonomi ile diğer alanlardaki hedeflerin güncellenip plan ve stratejilerin geliştirilmesinin değerlendirileceği bir çalıştay düzenleneceğini açıkladı.

Önümüzdeki günlerde tüm sektörlerin katılımıyla geniş bir çalıştay düzenleme planlarının olduğunu belirten Vali Varol, "Tüm kesimlerin taleplerini dinleyip, yeniden Amasyamız için turizm, sanayi, ekonomi ve diğer alanlardaki hedeflerimizi güncelleyerek ne şekilde planlar ve stratejiler geliştirebiliriz bunları konuşacağız. Akılcı ve ilmin bizlere kazandırdığı kabiliyetlerle bir stratejik plan haline getirip hep beraber uygulayacağız" dedi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 'Amasya ekonomisi ve ekonomiye değer katanlar' ödül töreninde yaptığı konuşmada iş dünyasının işini kolaylaştıran olmak zorunda olduklarına değinen Varol, "İş dünyasının stresini yaşayan iş adamlarımızın, bir de normalde olabilecek işleri basit sebeplerden geciktirmekten kaynaklı veya başka bir şekilde çok kolay yardım edebileceğimiz konularda sorunlar yaşamaması gerekiyor. Kamu, ekonomik dünyanın içerisinde çok ciddi bir öneme sahip. Bizler kamu olarak bu hıza ve çabaya ayak uydurmaya çalışacağız. Yeni usuller ve yöntemler geliştirmeye çalışacağız. Özellikle Amasya üzerinde konuşulacak çok şey var. Şehrimizde değişik sektörlerde ciddi başarı hikayeleri mevcut. Bugüne kadar çok güzel işler yapılmış. Bundan sonra içinde hiçbir şekilde yavaşlama lüksümüz yok. Dünya çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu anlamda özel sektör temsilcilerimizi ve bizlerin yavaşlama gibi bir lüksü yok. Sürekli gelişimlere ayak uydurmak zorundayız" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



17.08.2017 10:58:30 TSI

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