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Uyuşturucuyla mücadelede bir imza daha

17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:57
Uyuşturucuyla mücadelede bir imza daha
Uyuşturucuyla mücadelede bir imza daha

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Medical Park arasında bağımlılıkla mücadele konusunda protokol imzalandı.
Büyükşehir Belediyesi ile VM Medical Park Bursa Hastanesi arasında, bağımlılıkla mücadele konusunda protokol imzalandı. Protokole göre, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) tarafından yürütülen uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele kapsamında Medical Park Bursa Hastanesi psikiyatri desteği verecek. Başkan Recep Altepe, "Bursa'mızda uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli adımlar atıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'deki partneri ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin de başkanı olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı bir toplum konusundaki adımlarını hızlı bir şekilde atıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'mızın bütün kent dinamikleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte adımlar atmaktayız. Bu konuda her geçen gün yeni projeler gerçekleştiriliyor. Bursa'nın tam merkezinde, Doğanbey'de oluşturduğumuz Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) bünyesinde bağımlılık konusunda rehberlik hizmeti yapılıyor. İnşallah gelecek hafta sonu da Kurşunlu'da bir rehabilitasyon merkezini hizmete alacağız" şeklinde konuştu.
Başkan Altepe, hastanelerde tedavi gören vatandaşların gerektiğinde rehabilitasyon merkezinden de faydalanabileceğini belirterek, "Bir yandan okullarda yapılan bilgilendirme çalışmaları, bir yandan STK'larla özellikle mahallelerde yapılan çalışmalar, muhtarlarla ilgili etkinlikler, 17 ilçede, ilçe belediyelerindeki koordinatörlerimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve spor aktiviteleri başta olmak üzere insanlara geziler ve meslek kursları açılması gibi faaliyetleri de sürdürüyoruz" dedi.
30 kişiye psikolojik destek
Başkan Altepe, bağımlılıkla ilgili durumlarda psikolojik desteğin önemli olduğunu da vurguladığı açıklamasında, "Bağımlılıktan kurtulmak için psikolojik desteğin verilmesi gerekiyor ve bu uzun bir süreç. Hastanede birkaç gün tedavi olmakla hallolmuyor. Bu yüzden psikolojik destek çalışmalarında Medical Park Hastanesi ile protokolü gerçekleştiriyoruz. Her ay burada 30 kişiye Medical Park Hastanesi tarafından psikolojik destek verilecek" dedi.
Bu 30 kişinin psikolojik periyodik tedavisinin Medical Park Hastanesi'nce yapılacağını, ödemelerinin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Başkan Altepe, "Bağımlılıkla ve uyuşturucuyla mücadelede atılan güzel bir adım oluyor. Bu konuda katkı sağlayan Medical Park Hastanesi'ne teşekkür ediyorum. Bursa'mız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
VM Medical Park Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla da Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, çağın sorunu olan uyuşturucuya karşı, özellikle Bursa'da başlatılan bütün projelere destek verdiklerini söyledi.
(MŞ)

17.08.2017 11:00:57 TSI
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