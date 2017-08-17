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Köy mahalle muhtarlarından Korkut'a teşekkür



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı ALi Korkut, köy/mahallelerde yaptığı çalışmaların karşılığını köy halkının dileklerini yansıtan plaket ile gördü. Ali Korkut'u makamında ziyaret eden Günpınar köyü muhtarı Fettah Topaloğlu, Kırmızıtaş muhtarı Halit Polat, Muratgeldi Cafer Kurt, Yeşildere köyü Suat Turgun, Şenyurt köyü Fahri Egiloğlu, köylerine yapılan hizmetlerine karşılık köy halkının teşekkürlerini aktarmak için plaket yaptırdılar.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, köy/mahalleler için yürüttüğü yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalar köy halkının büyük beğenisini kazanıyor. Yapılan hizmetlere teşekkür için Ali Korkut'u makamında ziyaret eden Günpınar köyü muhtarı Fettah Topaloğlu, Kırmızıtaş muhtarı Halit Polat, Muratgeldi Cafer Kurt, Yeşildere köyü Suat Turgun, Şenyurt köyü Fahri Egiloğlu, teşekkürlerini plaketle ifade ettiler. Muhtarlar, "Mahalle olduk, ancak köy yapısından kurtaramamıştık. Yakutiye Belediye Başkanımız Ali Korkut, köy içini asfaltladı, köy odamız, tuvaletler ve ortak alanlarda önemli hizmetler yaptı. Yaşam koşulları değişmeye başladı. Bunlar kapısı sürekli bize açık olan Ali Korkut'un hizmetleriyle oluyor. Vatandaşlarımız da yapılanlardan çok memnun. Bu memnuniyeti ifade etmek amacıyla plaket yaptırarak vatandaşlarımızın selamlarıyla birlikte Ali Korkut'a sunuyoruz. Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz, eksiğimiz tamamlanıyor. Yaşam anlayışımız değişiyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" dediler.

Belediye Başkanı Ali Korkut, köy/mahallelerin anlayış olarak gelişmesini istediklerini belirtti. Korkut, "köylerimiz statü olarak mahalle oldu, ancak bundan daha fazlasının olması gerekiyor. Batıdaki gibi daha modern, daha organize ve üretim, gelir çeşitliliği yüksek olmalıdır. Biz işi başladık, inşallah devamı gelir ve yakın gelecekte yaşam koşulları değişime uğramış köylerimizle karşılaşırız" şeklinde konuştu. Ali Korkut, vatandaşların memnuniyetini ifade eden plaket için teşekkür ederken, 'bizim işimiz halkımıza hizmettir. Plaket için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(ERZ-Y)



17.08.2017 11:01:08 TSI

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