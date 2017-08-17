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Hacı adayları uğurladı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hac görevlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan vatandaşları uğurladı.

Süleymanpaşa İlçesi sahil dolgu alanında gerçekleşen ve Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek'in de katıldığı uğurlama töreninde, dualar edildi. Başkan Kadir Albayrak, "Allah bu görevi herkese nasip etsin, çok güzel bir duygu. Hayırlısıyla gidip gelmeniz temennisiyle tüm hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" sözlerini söyleyerek hacı adaylarını uğurladı.

(HLD-MEF-Y)



17.08.2017 11:01:43 TSI

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