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Gaziantep biber üretiminde söz sahibi olacak

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:00
Gaziantep biber üretiminde söz sahibi olacak
Gaziantep biber üretiminde söz sahibi olacak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden olan, pek çok yemekte kullanılan biber üretiminde verimin artması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Yerel Çeşitleri Koruma Projesi'ni hazırlayarak hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilere bu yılda biber fidesi dağıttı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yemeklere lezzet katmak için kullanılan pul ve toz biberin yaklaşık yüzde 28'inin Gaziantep'te üretildiğini söyledi. Her yıl değişmekle beraber ortala 25 ile 30 bin dekar arazide biber ekimi gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, Gaziantep'in Türkiye piyasasında etkin rol oynadığını aktardı. Geçmiş yıllardan günümüze biber ekiminde yaşanan sıkıntılara da değinen ı anlatan Yılmaz, bunların başında aflatoksin (kansorejen madde) probleminin geldiğini belirterek, "Biberlerin toprakta kurultulmasının bir sonucu olarak topraktan bulaşan küf mantarlarından kaynaklanan ve kansorojen bir etkiye sahip olan aflotoksin çok ciddi bir problemdi. Gaziantep'te yaptığımız ihracatlarda bu karşımıza çıkabiliyordu." dedi.
Sertifikalı tohumlarla biber üretimi 3 tona çıkarıldı
Gaziantep'e son 10 yıl içerisinde ciddi manada kurutma tesisleri kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, çiftçi eğitimleriyle bilinçlendirme sağlandığını, ekim metodlarında değişiklikler yapıldığını ve bunların büyük çabalar ile emeğin karşılığında olduğunu kaydetti. Toprağa sererek kurutma noktasında önemli mesafeler kaydedildiğini dile getiren Yılmaz, belediye olarak konuya el atarak işe tohumdan başladıklarını vurguladı. Çiftçinin tohum noktasında yaşadığı sorunlara da değinen Yılmaz, şöyle devam etti:
"Biber üretimi yapılan İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde ortalama biber verimi 750 ile 1250 kilogram/dekar arasında değişiyordu. Biberine çok iyi bakanlar elinde iyi tohum olanlar 1 buçuk tona yaklaşırken öbürüde 750 kilo ortalaması 1 ton 250 kilo gibi rakamlara geliyordu.Biz öncelikle tohumdan işe başladık. Kahramanmaraş Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ve ıslahçı firmalarla temasa geçmek suretiyle onlardan ıslah edilmiş hastalıklardan arındırılmış, verimi belli tohumlar temin ettik. Bu tohumlar bizim öz kaynaklarımızı içeren tohumlar, burada ıslah edilmiş kendi yerel çeşitlerimizin ıslah edildiği tohumlar. Örneğin bunlardan bir tanesi Kahramanmaraş Tarımsal Enstitüsünden ıslah edilen bir çeşit bir diğeri de bir ıslahçı firma tarafından ıslah edilen ve yesemek adını verdiğimiz ana hatları İslahiye ilçemiz olan bir çeşit. Biz bu çeşitlerin tohumlarını aldık. Fide firmalarıyla anlaşmak suretiyle bu tohumları fide firmalarında fide haline getirdik. Fide haline getirdiğimiz tohumları da çiftçilerimize yüzde 80 desteklemeyle dağıttık."
Çiftçiye 8 milyon fide dağıtıldı
2015-2016-2017 yıllarında üç kez bunu tekrarladıklarını, ilk 2015 yılında iki milyon fideyken, 2016-2017 yıllarında 3 milyonu aşan oranda fideler kullandıklarını bildiren Yılmaz, "Böylece toplamda 8 milyon dolayında fidemizi çiftçilerimize yüzde 80 desteklemeyle dağıttık" ifadelerini kullandı.
Kısa bir süre önce tarla kontrolleri yaptıklarını, biberlerin hasat edilebilecek hale geldiğini tespit ettiklerini aktaran Yılmaz, tohumdan ekilen biberlerinin yeni yeni çiçek açtığını aktardı. Fideden dikimin birçok avantajı olduğunu anlatan Yılmaz, "Biz çiftçilerimize 10 Nisan'dan sonra dikim yaptırıyoruz. Tabi böyle olunca bizim hasadımız ağustos ayının içerisine geliyor. Biz bunu ağustos ayında hasat ediyoruz. Halbuki çiftçi bunu ancak eylülün başında hasat edebiliyor. Eylülün başında hasat ettiği için de ikinci kırım yağmura yaşa kalıyor ve verimi düşüyor. Bizim yaptığımız bu uygulamada en az 3 kırım toplama imkanı varken, çiftçinin yaptığı uygulamada çoğunlukla bir kırım, ikinci kırım yağmura yaşa kalıyor ve verim düşük oluyor" şeklinde konuştu. Bir dekara 5 bin bitki verdiklerini aktaran Yılmaz, "Bu 5 bin bitkiyle ekim gerçekleştiriliyor. Bizim bu üretim metotumuzda çiftçi kendi geleneksel metotlarında bir ile bir buçuk ton arasında verim alırken, bizim bu verdiğimiz metotlarda 2 buçuk, 3 ton arasında verim alabiliyorlar. Yüzde 100 verim artışı sağlamış durumdayız. Bu verim artışının yanı sıra aslında çiftçinin bitki beslenmesini öğrenmesi, zirai mücadeleyi öğrenmesiyle biz 1 dekara verimin 5 tona çıkmasını bekliyoruz. Şu anda yaklaşık 3 ton alıyoruz ama; önümüzdeki yıllarda hedefimiz dekardan 5 ton verim alabilmek. Böyle olduğu zaman bir dekardan 5 ton normunu yakadığımız zaman Türkiye biber üretiminin yüzde 50'sini Gaziantep'ten karşılayabilecek hale gelecek. Türkiye'de biberin sözünü Gaziantep söyleyecek. Bundan sonraki aşamalarda daha çok çiftçiye ulaşarak daha çok fide vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
Yılmaz, biber noktasında inovatif ürünlerin alanının geliştirilmesi gerektiğini, üniversitelere bu konuda çok iş düştüğünü ifade ederek, dolmalık biber alanında da aynı çalışmaları yürüttüklerinin sözlerini ekledi.
(SD-Y)

17.08.2017 11:03:05 TSI
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