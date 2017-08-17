Larva ve uçkun ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, larva ve uçkun ile mücadeleye 4 ekiple aralıksız devam ediyor.
Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekiplerinin sabah erken saatlerde durgun su ve dereler, sazlık alanlar, havuzlar, inşaat altlarında biriken sular, kanallar ve larva üremesi muhtemel alanlarda başladığı larvaya yönelik ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mahalle içlerinde de çöp konteynerlerinde üremesi muhtemelen karasineklere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.
Güneşin batışının ardından güne sivrisinek mücadelesi ile devam eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 4 ekip halinde hem merkez hem de kırsal mahallelerde gün boyu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(HLD-MEF-Y)
17.08.2017 11:03:52 TSI
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