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'Kocatepe'den Zafertepe'ye gezi için başvurular başladı

- Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye ücretsiz gezi için, Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde başvurular başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında gerçekleştirilecek proje kapsamında, 14 -29 yaş arası gençler için düzenlenen gezi başvuruları başladı. Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında Simav'dan 200 gencimiz için ücretsiz gezi kontenjanı ayrıldığını belirtti. Sapmaz " Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığı ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Dumlupınar'dan Zafertepe Anıtına düzenlenecek gezi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılmak isteyen gençlerimizin,Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir" dedi.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ve etkinlikleri saat 10.00'da başlayıp 17.00'de sona erecek, geziye katılanlara tişört, şapka, bayrak ve kumanya dağıtılacak. (MEİ-EFE)



17.08.2017 11:04:17 TSI

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