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Osmangazi vatandaşın yanında

- 'Belediyem Benimle' ekibi hayatı kolaylaştırıyor



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği örnek sosyal sorumluluk projesi "Belediyem Benimle" ekibi, 2015 yılı Temmuz ayından bugüne kadar toplam 42 bin 980 vatandaşa ulaşarak, ev eşyası, eğitim, erzak ve medikal malzeme yardımı gibi pek çok farklı konuda yaklaşık 15 bin kalem ihtiyaç malzemesi dağıttı.

erkek, 10 kadın toplam 20 kişiden oluşan Belediyem Benimle ekibi üyeleri, her gün sokak sokak dolaştıkları Osmangazi'de vatandaşları evlerinde ziyaret ederek dertlerini dinliyor, ihtiyaçlarını belirliyor. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından uygun görülen ailelerin ihtiyaçları, Belediyem Benimle ekibi tarafından kendilerine teslim ediliyor.

'Belediyem Benimle' projesi ile 2015 yılı Temmuz ayından bugüne toplam 42 bin 980 vatandaşa ulaşıldı. Ekipler, 2017 yılının ilk 7 ayında 5 bin 517 aileyi ziyaret ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev eşyası, erzak, eğitim yardımı ve medikal ürün ve beyaz eşya gibi pek çok konuda yardımda bulundu.

Başkan Mustafa Dündar, "Toplumsal dayanışma duygularını geliştiren bir proje. Ziyaret ettikleri ailelerin durumunu inceleyip değerlendiren arkadaşlarımız, daha sonra konuyu bizlere iletiyor. Talebi uygun bulunan ihtiyaç sahiplerinin istekleri kısa sürede karşılanıyor" dedi.

2017 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Dündar, "Arkadaşlarımız yılın ilk 7 ayında 5 bin 600 kişiyi evinde ziyaret ederek başta erzak olmak üzere ev eşyası, beyaz eşya, gıda paketi, yakacak, bebek malzemesi, medikal ürün ve eğitim desteği gibi pek çok farklı konuda 7 bin 800 kalem ihtiyaç malzemesini vatandaşlara ulaştırdı. Mutfak eşyası, mobilya, odun, kömür okul çantası, tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve işitme cihazı gibi yaşamsal malzeme desteği dışında, görüşme yapılan 60 ailemiz de sosyal yardım desteği ve maaş bağlanması gibi konularda bilgilendirilerek ilgili kurumlara yönlendirildi. Öncelikli olarak yaşlı, hasta ve çocukların ihtiyaçları gidermek için hayata geçirdiğimiz çalışmalar, ilçe halkımız tarafından da büyük takdir görüyor. Osmangazi Belediyesi, ilçede tek bir ihtiyaç sahibi vatandaş kalmayıncaya kadar bu hizmetlerini sürdürecek" diye konuştu.

(MŞ)



17.08.2017 11:05:16 TSI

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