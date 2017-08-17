YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ÇEDAŞ, çalışanları futbol turnuvasına stres attı

ÇEDAŞ, çalışanları futbol turnuvasına stres attı



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından şirket çalışanları arasında motivasyonun artırılması ve takım ruhunun geliştirilmesi amacıyla düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

ÇEDAŞ çalışanlar arasında iletişimi güçlendirmek, motivasyonu artırmak ve takım ruhunu geliştirmek amacıyla düzenlediği 2. Geleneksel Futbol Turnuvası 17 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Spor Tesisleri'nde yapılan turnuvada Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde görevli personellerin oluşturduğu 10 takım mücadele etti. 120 personelin katıldığı turnuva takımlar arasında çekişmeli ve eğlenceli mücadelelere sahne oldu.

Turnuvada final karşılaşması ÇEDAŞ Yozgat İl İşletme Müdürlüğü ve ÇEDAŞ Tokat İl İşletme Müdürlüğü futbol takımları arasında gerçekleştirildi. Normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşmayı Tokat İl İşletme Müdürlüğü futbol takımını penaltılarda 4-2 mağlup eden Yozgat İl İşletme Müdürlüğü takımı kazandı. Turnuvanın Şampiyonu Yozgat İl İşletme Müdürlüğü takımına kupa ve madalyalarını ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, İnsan Kaynakları Direktörü Servet Güney, Sistem İşletme Direktörü Özgür Alpaslan, Yozgat İl İşletme Müdürü Mustafa Yılmaz ve Tokat İl İşletme Müdürü Muhammed Akif Ertüzün tarafından takdim edildi.

"Sosyal aktivitelere önem veriyoruz"

Turnuvanın şirket çalışanlarının stres atması, eğlenmesi ve personeller arasında birlik-beraberlik duygusunun pekiştirmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa,"Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz geleneksel futbol turnuvamızı tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz turnuvaya bu yıl şirketimiz bünyesinde hizmet veren 120 personelimiz katıldı. Müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermek için aralıksız çalışan personellerimizin çalışma ortamı dışında sosyal aktivitelerde bir araya gelmelerine ve güçlü bir ekip olmak için takım ruhunu geliştirecek etkinlikler yapmaya özen gösteriyoruz. Bu tür etkinlikler çalışanlarımız ve birimler arasında iletişimin güçlenmesini ortak akıl ve çözüm üretmemizi sağlıyor. Turnuvada en başarılı performansı sergileyerek şampiyon olan Yozgat takımı başta olmak üzere ve diğer takımları tebrik ediyorum" dedi.

(UY-Y)



17.08.2017 11:06:54 TSI

NNNN

