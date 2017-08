YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, "Özel okul sayısının artması eğitimde ...

KAYSERİ (İHA) - Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dönemi Bölge toplantısı için geldiği Kayseri'de çok önemli açıklamada bulundu.

Genel Müdür Şevket Ertemle birlikte katıldığı toplantı öncesinde konuşan İbrahim Taşel, Türkiye'deki özel okul sayısındaki artışın eğitime olumlu anlamda katkı sağlayacağına da dikkat çekerek "Türkiye'de özel okullaşma oranı giderek artıyor. On yıl içerisinde özel okul oranı %3'ten %9'a çıktı. Özel okul sayısının artması eğitimde kaliteyi de artıracaktır. Bunun nedenlerinden birincisi özel okul sayısı arttıkça devlet okullarına düşen yük ve öğrenci sayısı azalıyor. İkincisi ise özel okulların eğitimde yeni yöntemler oluşturması. Bu yenilikler resmi okullarımıza da kaynaklık ediyor. Bu %9'luk oran da Türkiye için yeterli değildir. Bu oranın çok kısa süre içerisinde %15'lere çıkarılması lazım ki özel okullar etkinliğini hissettirebilsin" diye görüş belirtti.

İbrahim Taşel, Final Eğitim Kurumlarının ticari kaygıyı ön planda tutan, şirket mantığıyla hareket eden bir kurum olmadığını hatırlatarak, "Final, Türkiye'nin 1980 yılında kurulmuş belli bir çizgisi olan ve bu çizgisinden asla taviz vermeyen eğitim kurumudur. Bu sene 38. yılımıza giriyoruz. Kurulduğumuz gündeki ilkelerimizi uygulayarak devam ediyoruz. Final, ticari kaygıyı ön planda tutan ya da sadece şirket mantığıyla hareket eden bir kurum değildir. Önceliğimiz Türkiye'deki çocuklarımızın, gençlerimizin iyi bir eğitim alması ve ülkesine milletine faydalı insanlar olması.

Sık sık müfredatın ve sistemin değiştirilmesi aslında doğal bir durum. Her alanda çok ciddi değişmeler oluyorsa eğitim alanında da değişmeler ve gelişmeler olacaktır. Kullandığınız bir cep telefonu dahi eski ve yetersiz kalıyorsa eğitim sistemini de gözden geçirmek gerekir.

Final olarak, dünya genelinde yaptığımız araştırmalara göre eğitimde en son kullanılan yöntemleri transfer ediyoruz. Onları milli bir yapı içerisine büründürüyoruz. Anaokulundaki çocuklara yaklaşım sisteminden tutun da kodlama eğitimine, yabancı dil öğretme biçimlerine ve spor sanat etkinliklerine kadar yansıyor.

Final, üniversiteye hazırlıkta ve hayata hazırlıkta iddialı bir kurumdur" şeklinde konuştu.

Türkiye'de okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini de hatırlatan Taşel, "Okul öncesi, çocuğun beyin haritasının ve kişiliğinin şekillendiği yıllar olduğu için, eğitimde çok önemli. İlk 3-4 yıl ve bunu takip eden yıllarda da gittikçe azalarak devam ediyor. Dolayısıyla çocukta altı yaştan önceki eğitim çok önemli. Hem duygu ve davranış eğitiminin hem de bilimsel ön hazırlığın bu yaşlarda ortaya çıktığını düşünüyorum.

Bu nedenle okul öncesi eğitim Türkiye'de mutlaka zorunlu hale getirilmeli" dedi.

Final Eğitim Kurumlarının hedeflerinden de söz eden Taşel; "Hem akademik başarısı olan hem yabancı dil başarısı olan hem de kök değerlerini iyi öğrenmiş bu ülkenin bir vatandaşı olarak huzur içerisinde yaşamaya odaklanmış ve aynı zamanda da yetenekleri keşfedilmiş bireyler yetiştirmek hedefimizdir" dedi.

Final Eğitim Kurumlarının Kayseri'de de çok güçlü olduğunun altını çizen Taşel" Kayseri'de bir Kolejimiz daha açıldı. Kayseri'de eğitimin her alanında varız. Sınava hazırlanmak isteyen, kursa gitmek isteyen öğrencilerin de gitmek isteyeceği kurumlarımız var. Aynı zamanda anaokulunda okumak isteyen çocuklarımızın da gideceği eğitim kurumlarımız var. Kayseri'den Türkiye dereceleri çıkardık. Bundan sonraki süreçte de aynı başarıyı göstereceklerine inanıyorum. Kayseri'deki arkadaşlarımız buraya gelmeden önce de Final'de çalışan arkadaşlarımız olduğu için hepsini çok yakından tanıyoruz ve güveniyoruz.

Bu yıl bu kurumlarımıza bir de üst kurum ekledik. Girne'de Uluslararası Final Üniversitesi kurduk. Mezun olan öğrencilerimize kendi üniversitemizde eğitim verme imkanımız olacak" ifadesini kullandı.

Temel Liselerin akıbetiyle ilgilide sıcak bilgiler veren Taşel açıklamasında şu görüşlere yer verdi; "Temel Liseler öz itibariyle dönüşüm okulu niteliği taşıyor. Dershanelerin kapatılmasından sonra 2019 yılına kadar bu kurumların okul olarak da hizmet vermesi için süre istemiştik. Bakanlığımızla da TÖDER olarak bu konuda çok geniş görüşmeler yaptık. Onlar da önümüzü açtılar ve Türkiye'de 1100 civarında temel lise var. Temel liselerin iki işlevi var. Birincisi öğrencilere okul hizmeti verip aynı zamanda de YGS-LYS hazırlığı yapması. Temel liseye giden bir öğrenci hem okulu hem de kursu aynı ortam içerisinde görmüş oluyor. İkinci işlevi mezun öğrencilere de YGS-LYS kursu verebiliyor. Hem de beş dersten verebiliyor. Onun için mezun öğrencilerimizin daha çok temel liseleri tercih etmesi gerekir.

2019 yılında temel liseler Anadolu lisesine dönüşecek. Kent merkezlerinde kent liseleri şeklinde eğitimimizi devam ettireceğiz. Onun için 9. Sınıf öğrenci kaydı yaptıran velilerin de kaygılanmalarına gerek yok. Çünkü bu okullar zaten bir okula dönüşmeyi taahhüt etmişlerdi."

Kayseri Final Okulları Konferans Salonunda İbrahim Taşel, Şevket Ertem ve Mehmet Karataş başkanlığında yapılan toplantıya Kayseri Final Okulları ve Niğde Final Okulları yöneticileri ile öğretmenleri katıldı.

