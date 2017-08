YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ferit Karabulut: Deprem gerçeğini asla unutmamalıyız









Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Marmara depreminin 18. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Başkan Karabulut, kayıplarımızın acısının hala taze olduğunu belirtti. Başkan Karabulut, mesajında, "18 sene önce, 17 Ağustos 1999 tarihinde sabaha karşı 30 bini aşkın yurttaşımız 7,5 ölçeğinde bir depremde hayatını kaybetti. Bu acıyı sadece Gölcük ya da Marmara değil, tüm ülkemiz derinden hissetti. Kütahya ilimiz ve ilçelerimizde her zaman deprem riski taşıyor. Aklımızdan hiçbir zaman çıkaramayacağımız bu büyük depremi her sene anarken, sadece gözyaşı dökmemeli ve hatalardan da ders çıkarmalıyız. Gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalı, vatandaşlarımızla ve kurumlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmalıyız. Depremin değil, alınmayan önlemlerin acı sonuçlar doğurduğunu yaşadığımız felaketler ortaya koymaktadır. Yaşanabilecek büyük felaketlerden can ve mal kaybı olmadan kurtulabilmek için, tüm kurumlar ile birlikte vatandaşlarımıza da görev düşmektedir. 18 sene önce meydana gelen felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)



17.08.2017 11:10:54 TSI

