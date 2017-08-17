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Kütahya DPÜ'de Bilişimde Erişilebilirlik projeleri



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ), 'Bilişimde Erişilebilirlik Projeleri' kapsamında iki önemli çalışmayı hayata geçirdiği bildirildi.

Ulaşılabilirlik ve Erişilebilirlik alanlarında öncü olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilişimde Erişilebilirlik projeleri kapsamında iki önemli çalışmayı hayata geçirdi. DPÜ Engelli Öğrenci Birimi, IOS platformunda çalışan ve görme engellilerce kullanılan Loadstone Programı'na yönelik haritalandırma çalışmasıyla ve DPÜ Engelli Öğrenci Birimi İnternet Radyosu (Radyo İMGE) Projeleri ile engelli bireylerin yaşamlarını destekleyici faaliyetlerine yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor.

Eğitsel ve bilinçlendirici içerikler DPÜ Engelli Öğrenci Birimi Radyosu'nda olacak. Altyapısı sunulan internet radyosu engellilere yönelik programlarla, engelli bireyleri ve ailelerini bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Akdeniz Üniversitesi Görme engelliler Birimi Sorumlusu Sarper Arıkan ve DPÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay tarafından DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan'a projeler hakkında sunum yapılarak anlatıldı.

Rektör Prof. Dr. Remzi Gören her iki projenin de Dumlupınar Üniversitesi'nde hayata geçirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek. Dumlupınar Üniversitesi'nde engellerin kaldırıldığını ve engelsiz bir üniversite olma yolunda çok büyük adımlar atarak Dumlupınar Üniversitesi'nin engelsiz üniversite yolunda ilerleyen diğer üniversitelere örnek olacağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, Dumlupınar Üniversitesi için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Akdeniz Üniversitesi Görme engelliler Birimi Sorumlusu Sarper Arıkan'a üniversite plaketini sunarak teşekkür etti.(EFE)



17.08.2017 11:11:15 TSI

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