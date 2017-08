YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hayallerindeki Suriye'yi çizdiler

Hayallerindeki Suriye'yi çizdiler



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Aileleri ile ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep'e yerleşen Suriyeli çocuklar, bir toplum eğitim merkezinde gerçekleştirilen maket dersinde, hayallerindeki Suriye'yi oluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak hizmet veren Ensar Toplum Merkezinde, iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak Gaziantep'e gelen sığınmacılara, eğitimden sağlığa, hukuki bilgilendirmeden evliliğe kadar hemen her alanda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Merkezde düzenlenen kurslar ve konferanslarla Türk ve Suriyelilerin kaynaşması da sağlanıyor. Suriyelilere eğitim, sağlık, evlilik ve yasal danışmanlık konusunda yönlendirmelerde bulunulan merkezde ayrıca Suriyeli öğretmenler tarafından 650 sığınmacı ve Türk çocuğa Türkçe, Arapça, Kur'an-ı Kerim, Matematik, İngilizce ve Resim, Mozaik yapımı, fotoğrafçılık, spor dersleri veriliyor. 200 İmam Hatip öğrencisi Türk çocuğuna da Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri veriliyor. Bu sayede Suriyeli çocukların, Türk çocuklarıyla vakit geçirerek sosyal uyum sürecinin hızlanması sağlanıyor.

Hayallerindeki Suriye'yi oluşturdular

Maket yapımı dersi alan Suriyeli çocuklara ülkelerindeki savaşın sona ermesi halinde "Nasıl bir Suriyede yaşamak istedikleri"soruldu. Suriyeli gönüllü öğretmenler eşliğinde maket yaparak soruya cevap veren Suriyeli öğrenciler, hayallerindeki Suriye'nin maketini yaptı. Suriyeli öğrencilerin yaptıkları şehir maketi, gece ışıklandırmasıyla farklı bir görünüm alan şehir gündüz gün ışığında daha farklı görünme sahip bulunuyor. Eserin yapımı esnasında öğrenciler yoğun duygular yaşaması da dikkat çekti.

Eser savaşın çocuklarının geleceğini yansıtıyor

Maketin tam da istedikleri gibi olduğunu dile getiren öğrenciler, ülkelerinin bu hale gelebilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapabileceklerini ifade etti. Büyüdüklerinde mühendis ve mimar olmak isteyen çocukların bir çoğu, kısa zaman önce top koşturduğu sokakların, sek sek oynadığı kaldırımların, eğitim gördüğü okulların hatta yemek yediği evlerinin artık yerinde olmadığını ifade etti. Artık her şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünen çocuklar ancak o binaları tamir edebilmek, eski şehir dokusunu yeniden canlandırabilmek adına inşaat mühendisi veya mimar olacaklarını kaydetti.

Suriyeli çocukların hayalini yansıtan maket, "Her şeye rağmen çocukların ülkelerine dönüp hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek istediklerini gösteriyor" diye yorumlanırken, yaptıkları maketin savaşın çocuklarının geleceği hakkında ipucu verdiği de belirtiliyor.b

(SD-Y)



17.08.2017 11:15:13 TSI

NNNN