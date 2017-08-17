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Eynal Kaplıcaları'nda sıcak su sondaj çalışması



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları'nda, jeotermal enerji kaynağı sıcak su sondaj çalışması dualar eşliğinde kurban kesilerek başlatıldı. Sondaj kuyusu başında yapılan törene, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Başkan yardımcıları, Belediye meclis üyeleri ve personel katıldı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 1 milyon 200 bin TL maliyetle yenileme kuyusunun sondaj çalışmasını başlattıklarını belirtti. Özkan, "Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü'nden (MTA) 487 bin liraya satın aldığımız EJ  2 kuyusuna, 1 milyon 200 bin TL yaklaşık maliyetle sondaj çalışmasına start verdik. EJ-2 kuyusu 20 inç (50 cm) genişliği ile kuyu içi pompa çalıştırabilmesi bakımından, mevcut kuyularımız arasında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 75 gün içinde tamamlanmasını planladığımız EJ-2 kuyusu 600 metre derinlikte olacak. Çalışmalar sonunda jeotermal enerji üretimini kış sezonuna yetiştireceğiz. İlçe merkezinde dağıtımı yapılan jeotermal ısıtma sistemine büyük katkı sağlayacak olan çalışmalarımız hayırlı olsun" dedi. (MEİ-EFE)



17.08.2017 11:15:26 TSI

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