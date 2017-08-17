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BESYO Müdürü Adnan Ersoy: 29. Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda başarılı olacağız



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Adnan Ersoy, Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin, 29. Dünya Üniversiteler Yaz Oyunlarında başarılı olacağını ifade etti.

15-30 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çin-Tayvan'da yapılacak 29. Dünya Üniversiteler Yaz Oyunlarıyla ilgili bilgi vermek amacıyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Adnan Ersoy, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Korkut Yapıcı, Yarı Maraton'da Ülkemizi ve Dumlupınar Üniversitesi'ni temsil edecek Alper Demir ve Sabahat Akpınar'dan oluşan BESYO heyeti DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'i makamında ziyaret etti.

BESYO Müdürü Doç. Dr. Adnan Ersoy ziyarette, "Dumlupınar Üniversitesi olarak uluslararası yarışmalarda Ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Atletizmde Dünya Şampiyonu çıkaran bir üniversiteyiz. Spor bilgimize, tecrübemize ve yeteneğimize güveniyoruz" dedi.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dumlupınar Üniversitesi sporun her alanında Ülkemizin gurur duyduğu bir üniversite olmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz alanında Ülkemizin en iyi BESYO'ları arasındadır. Bunun kanıtı da Türkiye'nin Atletizm'de ilk Dünya Şampiyonu olan Ramil Guliyev, bizim öğrencimizdir. 29. Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda yarışacak Ramil Gulivey, Alper Demir ve Sabahat Akpınar'dan büyük başarılar bekliyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

Görüşmelerin sonunda Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Atletizmde Dünya Şampiyonu olan DPÜ BESYO Öğrencisi Ramil Guliyev ile telefonda görüşerek başarılarının devamı diledi.

15-30 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çin/Tayvan'da yapılacak 29. Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda Ülkemizi ve Dumlupınar Üniversitesi'ni, BESYO Öğrencileri 100 metre ve 200 metre Ramil Gulivey, Yarı Maraton'da Alper Demir ve Sabahat Akpınar temsil edecek.(EFE)



17.08.2017 11:16:58 TSI

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