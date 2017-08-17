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FÜ'de 3 boyutlu Laparoskopik sistemle ameliyatlar daha başarılı yapılıyor



(Fotoğraflı)



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Fırat Üniversitesi (FÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalında rutin olarak kullanılan 3 boyutlu laparoskopik cerrahi sistemiyle tüm ürolojik operasyonların başarılı bir şekilde daha kaliteli ve kısa sürede yapıldığı bildirildi.

3 boyutlu laparoskopik cerrahi sistemiyle tüm ürolojik ameliyatların daha kaliteli ve kısa sürede yapıldığını belirten FÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Pirinççi, "3 ya da 4 delik ile yapılan standart laparoskopiye ilave olarak 3 boyutlu görüntüleme sayesinde oluşan derinlik algısı ile organlar, sinirler ve kan damarları daha net korunmakta, böylelikle sinir ve organ hasarı, kanama gibi komplikasyonlar neredeyse hiç olmamaktadır. Hasta daha konforlu bir şekilde ameliyat olup, hastanede daha kısa süre kalıp, işine ve normal yaşantısına daha erken başlıyor" dedi.

Böbrek, prostat, mesane kanseri ve böbrek çıkımı darlıkları başta olmak üzere neredeyse tüm ürolojik hastalıkları bu yöntemle tedavi ettiklerini aktaran Doç. Dr. Pirinçci, "Bir yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'de en fazla sayı ve çeşitte etkili ve başarılı üç boyutlu laparoskopik ürolojik cerrahi müdahale kliniğimizde yapılmış olup, bu konuyla ilgili yurt dışından kliniğimize gelen öğretim üyelerine eğitimlerde veriliyor. Bundan dolayı, hastanemiz, kliniğimiz, üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz adına gurur duyuyoruz" diye ifade etti.

(ZD-HİV-Y)



17.08.2017 11:17:15 TSI

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