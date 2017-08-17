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Bulgurluk buğdaylar yol kenarlarında kurutuluyor



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde kadınlar kendi yaptıkları bulgurluk buğdayları yol kenarına sererek kurutuyorlar.

İlçede aileler kendi bulgurlarını kendileri yaparken, kazanlarda kaynattıkları bulgurluk buğdayları sokak aralarında yerlere ve yol kenarlarına sererek kurutmaları ilginç görüntüler oluşturuyor.

Bulgur yapımında en iyi cins olan akça buğdayın kullanılması gerektiğini söyleyen Ayşe Şahin, "Buğdaylar elenip temizledikten sonra suyla yıkanarak çuvallara doldurulur. Daha sonra altına ateş yakılan büyük kazanlarda yumuşayıncaya kadar kaynatıldıktan sonra iki üç gün kuruması için yerlere serilir. Daha sonra içindeki yabancı maddelerden temizlenen bulgurluk buğdaylar çuvallara doldurularak değirmene götürülür. Değirmende çekilip kırılmadan önce, kabuklarının soyulması için içine çok az miktarda su atılarak nemlendirilip ovulur. Değirmende çekilen bulgur tekrar çuvallara doldurularak getirilip, güneşte kuruması için hazırlanan sergilere dökülür. Burada en az bir gün kurutulduktan sonra temizlenip elenen bulgur yemeğe hazır hale getirilmiş olur" dedi.

Ayşe Şahin, Eskigediz'de bu geleneğin yüzyıllardır yol kenarlarında devam ettiğini bizler atalarımızdan biliriz. Yöremizin bulguru, özellikle taş değirmende yapılırsa çok daha güzel oluyor. Ancak son dönemde makinalar devreye girdi. Yinede akça buğdayın bulguruna doyum olmaz diye konuştu.(YD-EFE)



17.08.2017 11:19:35 TSI

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