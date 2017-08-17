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Sümerpark hızla ilerliyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle yeniden canlandırılacak olan Sümerbank arazisi için hazırlanan Sümerpark Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu çalışmaları yerinde inceledi.

Uzun yıllardır atıl durumda olan Sümerbank arazisi Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle yeniden can buluyor. Kentin sosyal alan ihtiyacına önemli katkıda bulunacak olan projede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Spor salonu bölümünde kaba inşaatın tamamlandığı projede, spor sahaları ile çevre duvarlarının yapım çalışmaları da devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'in ortak protokolü ile hayata geçirdikleri ve Manisalıların çok güzel vakit geçirebileceği, şehrin en önemli noktalarından biri olan bu yerde sürdürülen inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Söz konusu bu alan 11 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilmişti. Bunun Şehzadeler Belediyesi'ne ait olan alanında kalan bölümünü Şehzadeler Belediyesi karşılamıştı" dedi.

İnşaat çalışmalarında herhangi bir sorunun bulunmadığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Çalışmalar normal programında sürüyor. Şu anda çevre duvarı tanzim işlemleri bitti. İdari bina ve kafeterya bitti. Çevre duvarlarının korkulukları monte ediliyor. Spor sahalarının zeminleri bitti, etrafının örtüsü yapılıyor. Müze çalışmalarına da başlanılacak. Bir bütün olarak gördüğümüz bu proje şehrin sosyal alan ihtiyacına önemli katkı sağlayacak. Tüm Manisalı vatandaşlarımıza projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

(SC-Y)



17.08.2017 11:26:01 TSI

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