ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sümerpark hızla ilerliyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:23
Sümerpark hızla ilerliyor
Sümerpark hızla ilerliyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle yeniden canlandırılacak olan Sümerbank arazisi için hazırlanan Sümerpark Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu çalışmaları yerinde inceledi.
Uzun yıllardır atıl durumda olan Sümerbank arazisi Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle yeniden can buluyor. Kentin sosyal alan ihtiyacına önemli katkıda bulunacak olan projede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Spor salonu bölümünde kaba inşaatın tamamlandığı projede, spor sahaları ile çevre duvarlarının yapım çalışmaları da devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'in ortak protokolü ile hayata geçirdikleri ve Manisalıların çok güzel vakit geçirebileceği, şehrin en önemli noktalarından biri olan bu yerde sürdürülen inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Söz konusu bu alan 11 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilmişti. Bunun Şehzadeler Belediyesi'ne ait olan alanında kalan bölümünü Şehzadeler Belediyesi karşılamıştı" dedi.
İnşaat çalışmalarında herhangi bir sorunun bulunmadığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Çalışmalar normal programında sürüyor. Şu anda çevre duvarı tanzim işlemleri bitti. İdari bina ve kafeterya bitti. Çevre duvarlarının korkulukları monte ediliyor. Spor sahalarının zeminleri bitti, etrafının örtüsü yapılıyor. Müze çalışmalarına da başlanılacak. Bir bütün olarak gördüğümüz bu proje şehrin sosyal alan ihtiyacına önemli katkı sağlayacak. Tüm Manisalı vatandaşlarımıza projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
(SC-Y)

17.08.2017 11:26:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeni yollar ulaşımı kolaylaştırdı
YEREL

YENİ YOLLAR ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRDI
Bir köprüyle 6 mahalle birbirine bağlandı
YEREL

BİR KÖPRÜYLE 6 MAHALLE BİRBİRİNE BAĞLANDI
Muradiye'deki hummalı çalışmalar sürüyor
YEREL

MURADİYE'DEKİ HUMMALI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Büyükşehirin eğitime olan desteği sürüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİRİN EĞİTİME OLAN DESTEĞİ SÜRÜYOR
Demirci'de ulaşım zirvesi
YEREL

DEMİRCİ'DE ULAŞIM ZİRVESİ
Turgutlu'da can ve mal kayıplarının önüne geçilecek
YEREL

TURGUTLU'DA CAN VE MAL KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK
Sigarayı bıraktırmaya yardımcı aromaterapik formül
YEREL

SİGARAYI BIRAKTIRMAYA YARDIMCI AROMATERAPİK FORMÜL
Manisa'da 670 itfaiye personeli hizmete hazır
YEREL

MANİSA'DA 670 İTFAİYE PERSONELİ HİZMETE HAZIR
Salihli Belediyespor sezonu kurban keserek açtı
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR SEZONU KURBAN KESEREK AÇTI
Muradiye'nin atık su sorununu çözecek proje
YEREL

MURADİYE'NİN ATIK SU SORUNUNU ÇÖZECEK PROJE
Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner:
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN MANİSA ŞUBE BAŞKANI MESUT ÖNER:
Başkan Çelik'ten &quot;Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'ına verin&quot; çağrısı
YEREL

BAŞKAN ÇELİK'TEN "KURBAN VEKALETİNİZİ TÜRK KIZILAY'INA VERİN" ÇAĞRISI
Yunusemre Belediyesi'nin acı günü
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ'NİN ACI GÜNÜ
Demirci'de 3 içme suyu deposuna bakım
YEREL

DEMİRCİ'DE 3 İÇME SUYU DEPOSUNA BAKIM
Akhisar halinde inceleme
YEREL

AKHİSAR HALİNDE İNCELEME
Hentbol takımı sezon hazırlıklarına başladı
YEREL

HENTBOL TAKIMI SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Ölen Öğretmenin adı parkta yaşayacak
YEREL

ÖLEN ÖĞRETMENİN ADI PARKTA YAŞAYACAK
Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Başkan Şirin'den eski belediye binasında inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ESKİ BELEDİYE BİNASINDA İNCELEME
Firma temsilcilerine Gürle OSB Kent Projesi anlatıldı
YEREL

FİRMA TEMSİLCİLERİNE GÜRLE OSB KENT PROJESİ ANLATILDI
Başkan Şirin'den Fatih Caddesi'nde inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN FATİH CADDESİ'NDE İNCELEME
Üzüm üreticisine 'Erken hasat' uyarısı
YEREL

ÜZÜM ÜRETİCİSİNE 'ERKEN HASAT' UYARISI
Salihli'nin sultanları sıkı çalışıyor
YEREL

SALİHLİ'NİN SULTANLARI SIKI ÇALIŞIYOR
Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL

GIDA BANKASI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA