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İnönü, Zafer Bayramı'nı Cenk ile kutlayacak



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında, sanatçı Cenk Gündoğmuş İnönü'de sahne alacak.

Yeni parçalarıyla adından sıkça söz ettiren ve çalışmalarını kliplerle süslemeye devam eden Cenk, 30 Ağustos'ta İnönü'de olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20:00'de başlayacak konser öncesi açıklamada bulunan Cenk, "Öncelikle herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu zafer tüm Türk milletinin sırt sırta vererek şehit olmasının ardından kazanılmıştır. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugünü bayram olarak kutlamamıza sebep oldukları için onlara ne kadar teşekkür etsek az. Bizler de onların torunları olarak bu sene İnönü'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıyoruz. Konserimize tüm vatandaşları davet ediyoruz. Böyle güzel bir günde İnönü halkı ile bir araya gelmemizi sağlayan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ediyorum" dedi.

(MSY-Y)



17.08.2017 11:27:02 TSI

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