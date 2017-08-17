ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayapınarlı öğrenciler Kuran'ı Kerim'e geçişlerini kutladılar

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:25
Kayapınarlı öğrenciler Kuran'ı Kerim'e geçişlerini kutladılar
Kayapınarlı öğrenciler Kuran'ı Kerim'e geçişlerini kutladılar

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde açılan Kuran-ı Kerim kursunda öğrenim gören öğrenciler için Kuran-ı Kerim'e geçiş için mini bir kutlama töreni düzenlendi. Törende öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye edildi.
Kayapınar Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet yürüten ve bünyesinde açılan kurslarla engelli gençleri ve dezavantajlı kesimleri topluma kazandıran Engelsiz Yaşam Merkezi, güzel bir etkinliğe ev sahibi yaptı. Merkezde açılan Kuran-ı Kerim Kursunu başarıyla tamamlayan 8-15 yaş arası öğrenciler için kutlama töreni düzenlendi. İlahiler ile başlayan etkinlikte Kuran-ı Kerim okumaya geçen öğrenciler, Kuran-ı Kerim'den ayetler ve sureler okudu. Dini sohbet ile devam eden törende, çocuklara Kuran-ı Kerim hediye edildi. Etkinlik öğrenciler tarafından kesilen pastanın ikramı ile sona erdi.
(İHA-MP-Y)

17.08.2017 11:28:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Diyarbekirspor sezona iyi başlamak istiyor
YEREL

DİYARBEKİRSPOR SEZONA İYİ BAŞLAMAK İSTİYOR
Dicle Kaymakamı, kaymakam olmak isteyen Beyza'yı ağırladı
YEREL

DİCLE KAYMAKAMI, KAYMAKAM OLMAK İSTEYEN BEYZA'YI AĞIRLADI
79 Çermikli öğrenci fen liselerine yerleşti
YEREL

79 ÇERMİKLİ ÖĞRENCİ FEN LİSELERİNE YERLEŞTİ
Kulp'ta Türk Kızılayı kurban bağış kampanyası başlattı
YEREL

KULP'TA TÜRK KIZILAYI KURBAN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI
Başkan Atilla'dan 100 çocuğa 100 bisiklet
YEREL

BAŞKAN ATİLLA'DAN 100 ÇOCUĞA 100 BİSİKLET
Asfaltlanan caddelere yol çizgileri çizildi
YEREL

ASFALTLANAN CADDELERE YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ
Silvan'da mezarlık alanlarının bakımı yapıldı
YEREL

SİLVAN'DA MEZARLIK ALANLARININ BAKIMI YAPILDI
OSB'de URGE Toplantısı yapıldı
YEREL

OSB'DE URGE TOPLANTISI YAPILDI
Dicle'de 62 öğrenci üniversiteye, 452 öğrenci ise Anadolu liselerine yerleşti
YEREL

DİCLE'DE 62 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYE, 452 ÖĞRENCİ İSE ANADOLU LİSELERİNE YERLEŞTİ
Taraftarlar Diyarbekirspor'u yalnız bırakmıyor
YEREL

TARAFTARLAR DİYARBEKİRSPOR'U YALNIZ BIRAKMIYOR
Diyarbekirspor'un performansı teknik heyeti sevindiriyor
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'UN PERFORMANSI TEKNİK HEYETİ SEVİNDİRİYOR
Akar: &quot;Amacımız Halkımıza hizmet etmektir&quot;
YEREL

AKAR: "AMACIMIZ HALKIMIZA HİZMET ETMEKTİR"
DÜ'nün Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi projesi hibe desteği almaya hak kazandı
YEREL

DÜ'NÜN SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ PROJESİ HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI
DÜ, bölge halkını bilgilendirmek için kampanya başlattı
YEREL

DÜ, BÖLGE HALKINI BİLGİLENDİRMEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI
Bismil'de halk günleri halkın yoğun katılımı ile devam ediyor
YEREL

BİSMİL'DE HALK GÜNLERİ HALKIN YOĞUN KATILIMI İLE DEVAM EDİYOR
Şehit annesi talep etti, başkan yaptı
YEREL

ŞEHİT ANNESİ TALEP ETTİ, BAŞKAN YAPTI
ABD Adana Ekonomi İşler Konsolonsu MÜSİAD Diyarbakır yönetimi ile görüştü
YEREL

ABD ADANA EKONOMİ İŞLER KONSOLONSU MÜSİAD DİYARBAKIR YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞTÜ