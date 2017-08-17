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Kayapınarlı öğrenciler Kuran'ı Kerim'e geçişlerini kutladılar



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde açılan Kuran-ı Kerim kursunda öğrenim gören öğrenciler için Kuran-ı Kerim'e geçiş için mini bir kutlama töreni düzenlendi. Törende öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Kayapınar Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet yürüten ve bünyesinde açılan kurslarla engelli gençleri ve dezavantajlı kesimleri topluma kazandıran Engelsiz Yaşam Merkezi, güzel bir etkinliğe ev sahibi yaptı. Merkezde açılan Kuran-ı Kerim Kursunu başarıyla tamamlayan 8-15 yaş arası öğrenciler için kutlama töreni düzenlendi. İlahiler ile başlayan etkinlikte Kuran-ı Kerim okumaya geçen öğrenciler, Kuran-ı Kerim'den ayetler ve sureler okudu. Dini sohbet ile devam eden törende, çocuklara Kuran-ı Kerim hediye edildi. Etkinlik öğrenciler tarafından kesilen pastanın ikramı ile sona erdi.

(İHA-MP-Y)



17.08.2017 11:28:24 TSI

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