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Hisarcık'ta TEOG ve LYS yerleştirme sonuçları açıklandı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2016-2017 Eğitim ve öğretim yılı TEOG ve LYS yerleştirme sonuçları açıklandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; TEOG yerleştirme sonuçları; Hisarcık Şehitler Ortaokulu; 3 öğrenci Fen Lisesi, 36 öğrenci Anadolu Lisesi, 5 öğrenci Sağlık Meslek Lisesi, 1 öğrenci Anadolu İmam Hatip Lisesi, 24 öğrenci Anadolu Meslek Lisesi

Dereköy Ortaokulu; 2 öğrenci Fen Lisesi, 12 öğrenci Anadolu Lisesi, 3 öğrenci Anadolu Meslek Lisesi

Hasanlar Ortaokulu; 11 öğrenci Anadolu Lisesi, 2 öğrenci Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3 öğrenci Anadolu Meslek Lisesi

Karbasan Ortaokulu; 1 öğrenci Fen Lisesi, 4 öğrenci Anadolu Lisesi, 3 öğrenci Sağlık Meslek Lisesi, 2 öğrenci Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kutluhallar Ortaokulu; 4 öğrenci Anadolu Lisesi, 1 öğrenci Sağlık Meslek Lisesi, 3 öğrenci Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3 öğrenci Anadolu Meslek Lisesi

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu; 3 öğrenci Anadolu Lisesi, 14 öğrenci Anadolu İmam Hatip Lisesi, 5 öğrenci Anadolu Meslek Lisesi

TEOG yerleştirme ilçe geneli toplamı; 6 öğrenci Fen Lisesi, 70 öğrenci Anadolu Lisesi, 9 öğrenci Sağlık Meslek Lisesi, 22 öğrenci Anadolu İmam Hatip Lisesi, 38 öğrenci Anadolu Meslek Lisesi

LYS yerleştirme sonuçları; 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi; Mezun olan öğrenci sayısı 44, 4 yıllık üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 27, 2 yıllık üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 6

Anadolu İmam Hatip Lisesi; Mezun olan öğrenci sayısı 26, 4 yıllık üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 4, 2 yıllık üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 5

Çok Programlı Anadolu Lisesi; Mezun olan öğrenci sayısı 34, 4 yıllık üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 2, 2 yıllık üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 7

LYS İlçe geneli toplam; 4 yıllık üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 33, 2 yıllık üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 18. (MA-EFE)



17.08.2017 11:28:53 TSI

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