Turgutlu'da can ve mal kayıplarının önüne geçilecek

MANİSA (İHA) - Trafik kazalarının önüne geçilmesi, can ve mal kaybının en aza indirgenmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu'ya kazandırılması planlanan Kavşak Projesi'nin yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile birlikte kavşak projesinin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu.

Turgutlu ilçesinin yıllardır özlemini çektiği Kavşak Projesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 52 milyon 840 bin liralık yatırımla, Turgutlu ilçe merkezinden geçen ve İzmir-Ankara karayolu olarak bilinen D300 (E96) karayolu üzerine kavşak projesini inşa ederek, ilçenin trafik güvenliğini üst düzeye çıkaracak ve şehrin bütünlüğünü sağlayacak. Turgutlu Kavşak Projesi'nin imzalanan sözleşme ile yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir ile birlikte projenin yükseleceği alanda incelemelerde bulundu.

Turgutlu'nun değişimi ve gelişimi açısından Kavşak Projesi'nin önemine değinen Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Trafik güvenliğinin üst düzeye çıkarılması ve ilçenin bütünlüğünün sağlanması amacıyla planladığımız Turgutlu Kavşak Projesini hayata geçiriyoruz. Başkanımız Cengiz Ergün'ün önemle ve hassasiyetle üzerinde durduğu konuların başında kavşak projeleri yer alıyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, en büyük temennimiz. 270 iş günü içerisinde projenin tamamlanması planlanıyor. 6 adet döner kavşak ve bin 270 metre uzunluğunda alt geçit ile şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın birbirinden ayrılarak, rahatlatılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği kavşak projesini hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Şirin, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Turgutlu Kavşak Projesi, günden güne artan trafik yoğunluğu düşünüldüğünde; halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayacak. İlçemize değer katacak bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını, kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

