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Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere ücretsiz ulaşım

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:28
Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere ücretsiz ulaşım
Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere ücretsiz ulaşım
- Adana Büyükşehir Belediyesi, Merkez Otogar'da kurduğu stantlarda rehberlik hizmeti verip, klimalı otobüslerle servis hizmeti sundu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi'ne (ÇÜ) kayıt yaptırmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrencilere ücretsiz ulaşım kolaylığı sağladı. Merkez Otogar'a gelen öğrencileri karşılayan belediye görevlileri, Adana'yı tanıtan yayınlar hediye edip, klimalı belediye otobüsleriyle servis hizmeti sundu.
Üniversite hayatına Adana'da başlayan öğrenciler ve ailelerinin Çukurova Üniversitesi'ne kayıt işlemlerini kolaylaştırmak için Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı görevlileri Merkez Otogar'da stantlar açtı. Belediye personeli, yurdun çeşitli illerinden gelen öğrencileri karşılayıp, bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verdi. Adana'yı tanıtan çeşitli yayınlar hediye eden görevliler, Çukurova Üniversitesi yerleşkesi içinde kayıt başvurularının yapıldığı Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Salonu'na kadar öğrencilerin ücretsiz ulaşımlarını gerçekleştirdi.
Çukurova Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde eğitim hayatını sürdürecek öğrenciler, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kayıt kolaylığı hizmetinden memnuniyet duyduklarını belirtip, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ettiler.
(ELF-Y)

17.08.2017 11:30:35 TSI
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