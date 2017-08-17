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Iğdır'da terör operasyonu

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:29
Iğdır'da terör operasyonu

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yaptıkları öne sürülen 15 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 15 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
(ET-AA-Y)

17.08.2017 11:31:20 TSI
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