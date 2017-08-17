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Kaymakam Musa Kazım Çelik: Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci sayısını artırmalıyız



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gönen'i ziyaret etti.

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ''Altıntaş Meslek Yüksekokulu'nun şimdiki ve gelecekti durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Gelişim ve ilerleme için yapılması gereken adımları birlikte atma konusunda her daim Rektörümüzle birlikte olduğumuzu dile getirdik.Altıntaş için Meslek Yüksekokulu öğrenci sayısının arttırılması için neler yapabiliriz konularını iştira ettik'' dedi.

Başkan Ferit Karabulut yaptığı açıklamada, ''Meslek Yüksekokulumuzun gelişmesi için her türlü imkanımızı kullanmaya hazırız. Rektörümüz Remzi Gönen'le nasıl öğrenci sayımızı arttırabilir konularında istişarelerde bulunduk'' diye konuştu.(YD-EFE)



17.08.2017 11:33:03 TSI

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