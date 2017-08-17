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Minikler satrançla büyüyor

- Severek öğreniyorlar, yaşam boyu unutmuyorlar



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi Satranç Eğitim Merkezi, 2017 Yaz Spor Okulları döneminde de yüzlerce öğrenciye eğitim vermeye devam ediyor. Satranç Merkezinde eğitim gören minik öğrenciler, satranç branşının inceliklerini severek öğreniyor, edindikleri teknik bilgileri ve branşa özgü oyun kurallarının yaşam boyu unutulmamasını hedefleniyor

'Hamleni Yap' sloganı ile 4 mevsim boyunca 7'den 70'e herkese satranç branşının inceliklerini öğreten Şehitkamil Belediyesi Satranç Eğitim Merkezinde, 2017 Yaz Spor Okulları dönemi dolu dolu geçiyor. Tüm sınıf kontenjanlarının tamamının dolduğu merkezde özelikle minik yaş gruplarındaki öğrencilerin varlığı Şehitkamil Belediyesinin yürüttüğü sportif projelerle spor yapma alışkanlığını küçük yaşlara indirme konusundaki başarısını gözler önüne seriyor. Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezini ziyaret ederek satranç branşıyla tanışan, minik sporcuların eğitim faaliyetleriyle bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrenci velileri ve akıllı hamlelerin sahibi sporcularla uzun süre sohbet etti.

Tüm sporcularımızın fair play çerçevesinde yarışmasını arzuluyoruz

Spor okulları ve spor merkezlerinde eğitim verdikleri tüm sporcuların fair play ruhuna sahip olmasını arzu ettiklerini belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Spor alanında yürüttüğümüz tüm çalışmalarda öncelikli hedeflerimiz arasında sporcu öğrencilerimizin tamamının fair play ruhuna sahip olması yer alıyor. Rakibine, takım arkadaşına, hocasına, seyirciye, tesis görevlilerine kısaca branşın icra edilmesinde görev yapan tüm aktörlere saygılı, sevgi dolu, centilmen sporcular yetiştirmeyi arzuluyoruz. Bu bilince sahip olan sporcularımızın hedefe, başarıya ulaşması çok daha kolay olacaktır. İçerisinde bulunduğumuz Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde de tüm eğitim çalışmalarını bu felsefe ile sürdürüyoruz. Satranç branşı sporcularımızı daha iyi davranışlar sergilemeye teşvik ediyor. İleriyi düşünme, sabırlı olma ve düşünceli olmayı sağlıyor. Eğitim faaliyetlerinin yıl boyu aralıksız olarak devam ettiği sürekli satranç eğitim merkezinden sadece minik ve küçük yaştaki sporcularımız değil yetişkinlerde faydalanabiliyor. Farklı anlatım teknikleriyle eğitim faaliyetlerinin icra edildiği merkezde yıl içerisinde çeşitli satranç turnuvaları, şenlikler, antrenör ve hakem kursları da düzenleniyor. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde minik hamleler Şehitkamil'de büyüyor ve usta bir oyuncu oluyor. İlimizi bölgesel ve ulusal platformda başarıyla temsil eden satranç sporcularına sahibiz ümit ediyorum ki ilerleyen yıllarda bu merkezden milli sporcularda çıkar."

Velilerde satranç öğreniyor

2017 Satranç Yaz Spor Okulları eğitim uygulama faaliyetleri esnasında çocuklarına eşlik eden veliler, kendileri için düzenlenen ve satranç branşı konseptiyle düzenlenmiş bekleme salonunda satranç öğrenip oynuyor. Ders aralarında çocuklarıyla birlikte akıllı hamleler üzerinde sohbetler gerçekleştiren öğrenci velileri, sürekli satranç eğitim merkezi faaliyetlerinden oldukça memnun. Öğrenci velileri, "Böyle güzide bir tesisin şehrimize kazandırılmış olmasından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada hem çocuklarımız hem de bizler satranç branşıyla ilgilenme fırsatı elde ediyoruz. Eğitmenlerimiz oldukça ilgili, tesisin şartları profesyonel standartlarda tüm anne ve babalara gönül rahatlığıyla tavsiye ederiz" dedi.

(SD-Y)



17.08.2017 11:33:47 TSI

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