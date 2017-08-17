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Ayrancı Belediyesinde kaldırım çalışmaları



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman'ın Ayrancı İlçe Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Musaköy ve Uluköy'deki kilitli taş döşeme çalışmalarının ardından ulaşım yollarına da el atacaklarını söyleyen Yüksel Büyükkarcı, "Bu mahallelerimizle ilçe merkezi arasındaki ulaşım yollarını düzenleyerek asfaltlama çalışması yapacağız'' dedi.

Mahalle sakinleri ile istişare ederek çalıştıklarını belirten Yüksel Büyükkarcı, "Musaköy ve Uluköy'de muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinin bir süredir bizden talep ettikleri kilitli taş döşeme ve ulaşım yollarının asfaltlanması hizmetlerini başlattık. Aynı zamanda ilçe merkezindeki daha önceki ismi Yurt Caddesi olan ve sonradan 1. Ordu Komutanımızın ismini verdiğimiz 2 kilometre uzunluğundaki Musa Avsever Caddesi'nde de diğer cadde ve sokaklarla birlikte kaldırım çalışmaları başlatıldı. Bütün bu çalışmaları Bu yılın sonuna bitirilmesi üzere ihale ettik. Öte yandan merkezdeki İstasyon caddemizin yenilenebilir enerji ile ışıklandırılması, asfaltlama ve şimdide kaldırım çalışmaları tamamlandı. Merkez ve köylerdeki kilitli taş döşeme, asfaltlama, refüjlerin yeşillendirilmesi ve kaldırım çalışmalarının bitmesi ile birlikte yeni bir çalışmaya başlayacağız. Ayrancımızı daha ileriye götürmek adına, yaşanabilir bir ilçe olmaktan öte huzur alınan bir ortama dönüştürmek niyetiyle şehir ve büyükşehirlerde gördüklerimizi ilçemizde uygulamaya çalışacağız. Bu bağlamda 2018 Ocak ayı itibariyle ilçedeki elektrik tellerinin yer altına indirilmesi projemizi programa aldırdık. Bu proje kapsamında ilçedeki Pazar yerinde trafo için yer tespiti yapıldı. Hedefimiz ilçeye gelenin diğer geldiğinde ve daha sonraki geldiklerinde de sürekli bir yenilik, sürekli bir değişim görmesi. Bu değişimle birlikte hemşehrilerimizin özgüvenlerinin yükselmesi, ilçeyi benimsemesi ve sürekli burada yaşama arzusunun gelişmesi başlıca hedeflerimiz arasında" diye konuştu.

(MD-AH-Y)



17.08.2017 11:42:19 TSI

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