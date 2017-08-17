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Muradiye'deki hummalı çalışmalar sürüyor



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Manisa'nın en fazla göç alan mahallelerinden Muradiye'de hummalı bir çalışma yürütüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahallede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yunusemre Belediyesi, Muradiye'de yağmur suyu ve evsel atık ayrı giderlerin yapılmasıyla ilgili çalışmalarda bulunuyor. Yağmur suyu giderleri tamamlandıktan sonra kaldırım olukları ve kilitli parke taşı çalışmaları yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında Muradiye'nin yıllardan beri kanayan yarası olan yağmur suyu, düzenli bir şekilde bertaraf edilecek. Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun eşlik etti.

Yunusemre Belediyesi olarak ilçenin en hızlı göç alan mahallelerinden olan Muradiye'de hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Çerçi, "Muradiye Mahallemizde başlattığımız yol yapım çalışmaları ve meydan projesi sürüyor. Bir yandan mahallemize güzel bir meydan kazandırırken bir yandan da kangren haline gelen sorunları çözmek için çalışıyoruz. Daha önce doğalgaz ve elektrik hatlarının yer altına alınmasını sağladığımız İstasyon Caddesinde görevimiz olmamasına rağmen vatandaşımız mağdur olmasın diye yağmur suyu drenaj hattının yapımına başladık. Yapılan bu altyapı çalışmalarından sonra İstasyon Caddesine de parke taşı döşeme işlemi yapılacak" dedi.

(SC-Y)



17.08.2017 11:42:51 TSI

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